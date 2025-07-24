Кыргызстан обыграл Бахрейн на "Турнире четырех Наций"

23 июля в Бишкеке завершился международный футбольный турнир "Турнир четырех Наций" среди молодежных сборных (U-23), в котором приняли участие команды из Кыргызстана, Сирии, Омана и Бахрейна.

Заключительный матч турнира сборная Кыргызстана провела против Бахрейна на стадионе имени Долена Омурзакова. Подопечные показали характер и добыли победу в компенсированное время - 1:0. Автором единственного и победного мяча стал капитан команды Саид Дациев, который эффектным дальним ударом отправил мяч точно под перекладину на 90+2 минуте.

Это была первая победа кыргызстанцев на турнире: ранее команда уступила Сирии (1:2) и сыграла вничью с Оманом (1:1). В итоге сборная Кыргызстана завершила турнир с четырьмя очками, заняв третье место по дополнительным показателям.

Чемпионом турнира стала сборная Сирии, обыгравшая в решающем матче Омана со счетом 2:0. Победу сирийцам принесли точный удар Хасана Дахана с пенальти на 42-й минуте и мяч Аль Мохамада на 59-й. Сирия завершила турнир с семью очками и уверенно заняла первое место в итоговой таблице.

Результаты матчей турнира:

17 июля

Кыргызстан - Сирия - 1:2

Голы: Шаршенбеков, 61 (пен.) - Аль Даххан, 27; Аль Сарагаби, 67

Бахрейн - Оман - 0:1

Гол: Али Аль Шагси, 90+6

20 июля

Сирия - Бахрейн - 1:1

Голы: Хасан Дахан, 69 - Абдулла Есса, 90+3

Кыргызстан - Оман - 1:1

Голы: Искандарбеков, 17 - Лукман Аль Джадиди, 82

23 июля

Кыргызстан - Бахрейн - 1:0

Гол: Саид Дациев, 90+2

Оман - Сирия - 0:2

Голы: Хасан Дахан (пен.), 42; Аль Мохамад, 59

Итоговая таблица:

Сирия - 7 очков

Оман - 4 очка

Кыргызстан - 4 очка

Бахрейн - 1 очко

Подготовка к Кубку Азии U-23

Турнир стал генеральной репетицией для сборной Кыргызстана U-23 перед отборочным этапом Кубка Азии 2026 года. С 1 по 9 сентября в Бишкеке пройдут матчи квалификационного турнира, где Кыргызстан сыграет в группе E с Узбекистаном, Палестиной и Шри-Ланкой.