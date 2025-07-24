"Газпром" - архитектор энергетической стабильности Кыргызстана

Российский энергетический гигант "Газпром" обозначил новую веху в сотрудничестве с Кыргызстаном - к 2030 году уровень газификации республики должен вырасти с текущих 42% до 60%. За амбициозной цифрой - не только трубы и котельные, но и более глубокие политико-экономические контуры, формирующие энергетическое будущее Центральной Азии.

Россия остается безальтернативным поставщиком природного газа в Кыргызстан. Это не просто следствие инфраструктурной зависимости - это политическая реальность, сформировавшаяся за годы шатких отношений республики с соседними государствами по региону.

"Когда у нас не было "Газпрома", каждую осень наши министры во главе с президентом Аскаром Акаевым ездили в Ташкент, где обивали пороги кабинетов узбекского правительства - выпрашивали газ. Конечно, все это было прикрыто протокольными дипломатическими встречами, но народ знал, что наши опять поехали просить газ у узбеков. И не только газ, но и нефтепродукты. И так продолжалось 15 лет", - рассказывает политолог Бакыт Бакетаев.

И это притом, что в стране работало госпредприятие "Кыргызгаз". Правда, по воспоминаниям эксперта, у компании не было ни одного месторождения, и чем она занималась непонятно. И его замечание справедливо, ведь за время работы "Кыргызгаз" не проложил ни одного километра газопровода, юг страны по девять месяцев в году сидел без газа. Все это привело к тому, что с 1990 по 2013 годы потребление газа в стране снизилось в 11 раз, а тариф на голубое топливо между тем вырос почти в пять раз, до 15 сомов.

Помимо этого, у госкомпании накопились долги в размере $65 млн. Тогда и было принято решение продать умирающую структуру "Газпрому". В соглашении между Кыргызстаном и Россией, заключенное в 2013 году, значится символическая сумма в $1, но фактически убыточная госкомпания обошлась российскому гиганту в $65 млн долгов и еще 20 млрд рублей инвестиционных обязательств.

С тех самых пор, по словам Бакетаева, в "коридорах узбекских правительственных зданий" кыргызские чиновники больше не появляются "в согнутом виде".

"И до сих пор у нас нет проблем ни с газом, ни с бензином, ни с соляркой. Как это было раньше, когда на посевную искали дизельное топливо, а после - на сбор урожая. Мы забыли это как страшный сон", - подчеркивает политолог.

Газпром выполняет, взятые на себя обязательства, строя все новые планы. Так, в 2024 году между Бишкеком и Москвой были заключены долгосрочные соглашения о поставках газа до 2040 года. Объем поставок в прошлом году превысил 400 млн кубометров, а в ближайшие годы ожидается рост до 1 млрд. В частности, Бишкек рассчитывает достичь планки в 800 млн кубометров уже через два-три года.

Ключевым фактором роста потребления газа станет запуск проекта перевода столичной ТЭЦ-1 на природный газ к 2027 году. По предварительным оценкам, электростанция будет потреблять до 500 млн кубометров газа в год - почти столько же, сколько сегодня использует вся республика. В перспективе обсуждается перевод на газ ТЭЦ-2 и предприятия "Бишкексельмаш".

Газификация уже затронула 54 населенных пункта или достигла 42%. Для этого компания построила в республики более 1 тысячи километров газопровода, что позволило получить доступ к газу сотням тысячам кыргызстанцев. И работа продолжается. Новая планка к 2030 году довести уровень газификации страны до 60%. Об этом в рамках конференции "Школа по Центральной Азии" заявил заместитель генерального директора компании "Газпром-Кыргызстан" Арзымат Алдаяров. Это значит нужно проложить еще сотни километров газотранспортный сети. А в это время государство уже ставит задачу обеспечить бесперебойное топливо для новых энергетических проектов: ТЭЦ "Чалдовар", Кара-Кечинская ТЭС (500 МВт) и другие.

Исторически зависимость Кыргызстана от транзита через Узбекистан и Казахстан делала его уязвимым к региональным кризисам. Однако сегодня газ из России в Кыргызстан поступает по 2 магистральным газопроводам: на юг страны через Ташкент, а на север - с Бухарского газоносного района через Ташкент и далее в Алматы.

Причем поступление голубого топлива в страну из Узбекистана, стало поводом для обсуждения целесообразности "Газпрома" в этой цепочке. Так, этот вопрос периодически поднимают депутаты, заявляя, что республика из-за посредника получает узбекский газ по завышенной цене. Соответственно, почему мы можем закупать топливо напрямую. Ответ прост, но неудобен: "Или бы директор "Кыргызгаза" поехал в Ташкент, или Миллер позвонит. Разница большая", - говорит Бакетаев.

Таким образом, для малой страны в сложном регионе энергетический буфер в лице "Газпрома" оказывается не только эффективным, но и политически выгодным инструментом, устраняющим риски повторения зависимости от настроений соседей. А сегодня, когда в Центральной Азии сложился дефицит голубого топлива в связи с ростом экономик стран региона и снижением добычи в Узбекистане и Казахстане, это в очередной раз подтверждает, что выбор республики в пользу российского гиганта - был верным.

Тем более, что сейчас Узбекистан сам импортирует газ из России из-за снижения собственной добычи и увеличения потребления. Так, в 2023 году сосед впервые в истории своей независимости превратился из экспортера в импортера газа. Мы же за счет поставок российского газа в Узбекистан, а затем по магистральному газопроводу к нам, получаем возможность перевести свою генерацию на газ без риска перебоев с поставками. Но и Москва получает стратегический дивиденд. За счет "Газпрома" Россия укрепляет свои позиции в регионе, где конкурируют интересы Китая, Турции и Запада.

Параллельно "Газпром" наращивает и присутствие в апстрим-сегменте. Компания готовится бурить в Кыргызстане новые скважины, что позволит добывать до 100 млн кубометров газа в год и перерабатывать до 400 тысяч тонн нефти. По сути, речь идет о формировании полноценного энергетического кластера, способного обеспечить и внутренние нужды, и развитие экспортного потенциала.

"На заправках "Газпрома" всегда есть бензин и газ. А в газифицированных районах - газ в домах. Да, он недешевый, но это рынок", - заключил Бакыт Бакетаев.

Таким образом, для российской стороны обеспечение кыргызстанцев доступны газом и инвестиции в газовую инфраструктуру - это не столько бизнес, сколько стратегическое вложение в долгосрочную лояльность. Для Кыргызстана же это возможность перейти от дотационной энергетики к энергообеспеченной экономике.