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Опубликован номер журнала "Русское слово в Кыргызстане"

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- Светлана Лаптева
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На сайте КРСУ опубликован первый номер журнала "Русское слово в Кыргызстане" за 2025 год. Издание посвящено актуальным вопросам преподавания и продвижения русского языка, литературы и культуры в образовательной, научной и общественной жизни республики.

В новом выпуске - интервью, аналитические статьи, материалы о проектной деятельности, научных конференциях, преподавательских практиках и опыте продвижения русского языка в многоязычной среде. Представлены работы преподавателей, студентов, методистов и исследователей из разных регионов Кыргызстана.

Журнал традиционно служит площадкой для обмена опытом между специалистами, а также отражает вклад педагогов и вузов в развитие гуманитарного пространства Кыргызстана.

Источник: e-cis.info


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