Егор Борисов: В разгар жары врачи Скорой помощи продолжают спасать жизни

На фоне экстремальной жары, когда температура в Бишкеке уже неделю не опускается ниже 36 градусов, а под палящим солнцем достигает 53–54, в социальных сетях растет тревожность. Особенно после публикации результатов исследования Всемирного банка, согласно которым столица Кыргызстана вошла в число лидеров по смертности от жары наряду с Астаной, Ташкентом и Ашхабадом.

Редакция VB.KG обратилась за комментарием к заместителю директора Центра экстренной медицины города Бишкек Егору Борисову. Он советует с осторожностью относиться к подобным публикациям и критически воспринимать любые статистические данные.

- Начнем с того, что говорить о достоверных цифрах и делать сравнение в нашей ситуации, наверное, некорректно. Вы в курсе, что за последнее время город прирос на несколько сел. И если ранее мы говорили, что на Бишкек требуется 150 машин скорой помощи, а их в наличии 40, то как можно сейчас говорить о корреляции данных? И эти цифры уже не раз озвучивались. Понятно, что количество вызовов выросло автоматически, а количество машин осталось прежним. Мы работаем в прежнем режиме, примерно около 600 вызовов в день. Да, из-за отсутствия нужного количества машин есть задержка в выезде бригад, но мы продолжаем работать, несмотря на жару. Врачи, медсестры продолжают выполнять свои обязанности.

Нам бы тоже хотелось понять, откуда цифры, на каких документах они основаны у Всемирного банка. У нас таких цифр нет. Возможно, их можно получить в других структурах. И попросить разъяснений. Наша же задача оказывать помощь. Еще раз подчеркну, что несмотря на жару, нагрузку, врачи продолжают оказывать помощь пациентам, в том числе дистанционно сопровождать, подсказывать, что делать и чего не делать, если у человека случился приступ.

Важно, чтобы все наши горожане, граждане Кыргызстана знали, как себя вести в этой ситуации. Если вам стало плохо или вы стали свидетелями того, что кто-то падает в обморок, кому-то плохо на жаре, у кого-то тепловой удар, а это могут быть судороги, тошнота, рвота, постарайтесь одновременно вызвать скорую и оказывать первую доврачебную помощь: завести, перенести человека в тень или в помещение с кондиционером. Надо расстегнуть воротник, попробовать найти лед или обтереть лицо, голову водой, руки, подмышки - там, где проходят большие артерии. И побыть с человеком до приезда скорой.

В Центре экстренной медицинской помощи работают опытные врачи, медсестры-операторы, которые дистанционно будут сопровождать, помогать вам оказать помощь, - рассказал Егор Борисов.

Каких правил надо придерживаться в жару, чтобы не спровоцировать приступ, тепловой удар?

- Прежде всего не переедать. Даже если вы кушаете арбуз, не надо съедать сразу два арбуза. Во всем нужна умеренность. На улицу выходить только в головном уборе, с зонтиком, с бутылочкой воды, одежда должна быть светлых тонов. Но лучше не выходить в самое пекло, переждать жару. Пить побольше просто воды. Важно следить за водным балансом, пить воду не ледяную, а комнатной температуры, маленькими порциями, глотками. В этом случае организм восстанавливается без перегрузки.

Люди должны втрое внимательнее относиться к своему здоровью, снизить в это время физические нагрузки. Сейчас так много пишут и говорят об изменении климата, о тепловых волнах в городских условиях. Надо советоваться с лечащими врачами, держать с ними связь. Надо закрываться от солнца, носить одежду, которая бы предотвращала солнечные удары тела, головы. Обратите внимание, что наши гости из Китая полностью закрываются от солнца. В Кыргызстане должна появиться мода на зонтики от солнца, шляпки, кепки, легкую, дышащую одежду, желательно из х.б. ткани. И не стоит геройствовать, пижонить - в жару не гулять. А если вы человек с опасными диагнозами, уязвимы, лучше передвигаться по городу от помещения к помещению, пережидать жару, пересидеть, остыть в супермаркете или аптеке. Важно сохранить и свое здоровье, и уметь помочь прохожим на улице, и своим близким.

Возможно, в Бишкеке должны появиться уголки прохлады, карта "островков", где человек может остыть, переждать жару? И на лед-экранах могли бы показывать информацию, полезную для горожан по жаре?

- Я не урбанист, врач. Эти вопросы к другим инстанциям. Мы делаем свое дело. Могу еще раз повторить, что люди должны учиться думать о своем здоровье, заботиться о себе. Вечером сходите подышать в парки, полейте приусадебные участки, чтобы легче дышалось, спите в прохладном помещении. Надо научиться создавать вокруг себя благоприятную среду.