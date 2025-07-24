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В КР чиновников будут штрафовать за игнорирование обращений граждан

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, вносящий изменения в Кодекс о правонарушениях и Закон "О порядке рассмотрения обращений граждан". Документ направлен на усиление ответственности должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления за нарушение порядка работы с обращениями.

Согласно новым поправкам, чиновники обязаны предоставлять гражданам обоснованный ответ в установленные законом сроки. За неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращения, нарушение сроков, отсутствие письменного или электронного ответа, а также за неустранение нарушенных прав гражданина, должностному лицу грозит административный штраф - 10 тысяч сомов.

Принятые изменения призваны повысить дисциплину и ответственность госслужащих, а также укрепить доверие граждан к государственным институтам.


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URL: https://www.vb.kg/448482
Теги:
закон, президент, Кыргызстан
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