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В Бишкеке открыли летнюю Спартакиаду для школьников

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- Самуэль Деди Ирие
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На базе ФОК "Газпром – детям" в Бишкеке состоялось торжественное открытие летней Спартакиады среди детей 2011–2012 годов рождения.

В церемонии открытия принял участие мэр столицы Айбек Джунушалиев, который пожелал успехов юным спортсменам и подчеркнул важность спорта как основы здоровья, единства и будущего молодежи.

Спартакиада проходит с 17 по 28 июля и охватывает все четыре района города. Участники соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, пионербол, эстафета, ордо и аркан тартыш. Турнир направлен на развитие массового детского спорта и укрепление здорового образа жизни.


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URL: https://www.vb.kg/448486
Теги:
дети, спартакиада, Бишкек
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