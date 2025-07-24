В Бишкеке открыли летнюю Спартакиаду для школьников

На базе ФОК "Газпром – детям" в Бишкеке состоялось торжественное открытие летней Спартакиады среди детей 2011–2012 годов рождения.

В церемонии открытия принял участие мэр столицы Айбек Джунушалиев, который пожелал успехов юным спортсменам и подчеркнул важность спорта как основы здоровья, единства и будущего молодежи.

Спартакиада проходит с 17 по 28 июля и охватывает все четыре района города. Участники соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, пионербол, эстафета, ордо и аркан тартыш. Турнир направлен на развитие массового детского спорта и укрепление здорового образа жизни.