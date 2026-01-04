Милиция расследует жестокое избиение в Исык-Ате

В Чуйской области задержаны подозреваемые в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Сообщение о происшествии поступило 31 декабря 2025 года в ОВД Ысык-Атинского района из Центра оказания врачебной помощи Чуйской области. В медучреждение был доставлен гражданин У.И., 2004 года рождения, житель села Дмитриевка, с телесными повреждениями. По предварительным данным, травмы он получил в результате избиения неустановленными лицами.

Данный факт зарегистрирован в установленном порядке. Уголовное дело возбуждено по статье 130 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Причинение тяжкого вреда здоровью").

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали по подозрению в совершении преступления граждан Т.Р., 2003 года рождения и А.У., 2005 года рождения, которых водворили в ИВС.

Кроме того, установлены и другие лица, причастные к данному преступлению. В настоящее время в отношении них проводятся следственные действия.