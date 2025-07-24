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Кыргызстанские конники завоевали медали на Евразийских Играх в Москве

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по конному спорту успешно выступила на Евразийских Играх, которые проходили с 11 по 22 июля 2025 года в Москве. Турнир собрал сильнейших всадников из России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Кыргызстана. Соревнования проходили в двух олимпийских дисциплинах - конкур (преодоление препятствий) и выездка (артистичное выполнение элементов верховой езды).

По данным Федерации конного спорта КР, кыргызстанские спортсмены выступили достойно и завоевали ряд наград как в личных, так и в командных зачетах.

В индивидуальном первенстве по конкуру Ринат Галимов на лошади по кличке Дартаньян занял 3-е место на маршруте с высотой препятствий до 125 см. Его коллега Андрей Лысенко, выступавший на лошади Кутюр, также стал бронзовым призёром, но уже на более сложном маршруте с высотой до 140 см.

В командном зачете по конкуру сборная Кыргызстана в составе Рината Галимова, Камиля Сабитова, Андрея Тряпицына и Андрея Лысенко заняла второе место, уступив лишь сборной России.

В дисциплине выездка женская сборная Кыргызстана, в которую вошли Екатерина Каркавцева, Алина Халова, Эмилия Маматова и Евгения Богатырёва, показала стабильное выступление и завоевала бронзовые медали.

Участие в Евразийских Играх стало важным этапом подготовки сборной к следующим международным соревнованиям, включая возможное участие в квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2028 года. По мнению представителей Федерации конного спорта, результаты в Москве свидетельствуют о росте уровня кыргызстанских спортсменов и потенциале для дальнейших успехов на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/448494
Теги:
конный спорт, Москва, Кыргызстан
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