Рэшфорд будет играть под 14-м номером в "Барселоне"

Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд после перехода в "Барселону" выбрал 14-й игровой номер. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Ранее Рэшфорд выступал за "Манчестер Юнайтед", где носил десятку. Его переход в испанский клуб состоялся летом 2025 года, и он стал частью перестройки состава под руководством нового главного тренера Ханси Флика.

Номер 14 в истории "Барселоны" ранее принадлежал таким легендам, как Тьерри Анри и Хавьер Маскерано. Рэшфорд отметил, что для него это "особенное число", и он рад начать новый этап карьеры именно в составе сине-гранатовых.