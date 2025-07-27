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Рэшфорд будет играть под 14-м номером в "Барселоне"

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- Самуэль Деди Ирие
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Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд после перехода в "Барселону" выбрал 14-й игровой номер. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Ранее Рэшфорд выступал за "Манчестер Юнайтед", где носил десятку. Его переход в испанский клуб состоялся летом 2025 года, и он стал частью перестройки состава под руководством нового главного тренера Ханси Флика.

Номер 14 в истории "Барселоны" ранее принадлежал таким легендам, как Тьерри Анри и Хавьер Маскерано. Рэшфорд отметил, что для него это "особенное число", и он рад начать новый этап карьеры именно в составе сине-гранатовых.


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URL: https://www.vb.kg/448495
Теги:
футбол, Кыргызстан
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