В Ысык-Атинском районе в милицию доставлены 29 участников массовой драки

В Чуйской области возбуждено уголовное дело по факту массовой драки в Ысык-Атинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона. В ходе разбирательства установлены и доставлены 29 человек, из них 11 задержаны, в отношении ещё 18 лиц составлены административные протоколы за нарушение общественного порядка.

Инцидент произошёл в центре одного из айылных округов Ысык-Атинского района, где между молодыми людьми из разных сёл возник конфликт.

Данный факт был зарегистрирован в установленном порядке. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области совместно с сотрудниками ОВД Иссык-Атинского района.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники милиции установили всех участников инцидента. Все они были доставлены в ГУВД Чуйской области для проведения необходимых следственных действий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Хулиганство").

В ходе следствия установлено, что конфликт начался на парковке одного из магазинов между водителем одного автомобиля и пассажирами другого транспортного средства из-за парковочного места. Словесная перепалка переросла в обострение конфликта и последующую драку.

В порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики задержаны 11 человек. Их данные уточняются в рамках следствия.

Кроме того, в отношении 18 лиц, нарушавших общественный порядок, составлены протоколы по статье 126 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях ("Мелкое хулиганство").

Расследование уголовного дела продолжается.