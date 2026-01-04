Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 102.10 - 103.00

В Ысык-Атинском районе в милицию доставлены 29 участников массовой драки

174  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чуйской области возбуждено уголовное дело по факту массовой драки в Ысык-Атинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона. В ходе разбирательства установлены и доставлены 29 человек, из них 11 задержаны, в отношении ещё 18 лиц составлены административные протоколы за нарушение общественного порядка.

Инцидент произошёл в центре одного из айылных округов Ысык-Атинского района, где между молодыми людьми из разных сёл возник конфликт.

Данный факт был зарегистрирован в установленном порядке. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области совместно с сотрудниками ОВД Иссык-Атинского района.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники милиции установили всех участников инцидента. Все они были доставлены в ГУВД Чуйской области для проведения необходимых следственных действий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Хулиганство").

В ходе следствия установлено, что конфликт начался на парковке одного из магазинов между водителем одного автомобиля и пассажирами другого транспортного средства из-за парковочного места. Словесная перепалка переросла в обострение конфликта и последующую драку.

В порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики задержаны 11 человек. Их данные уточняются в рамках следствия.

Кроме того, в отношении 18 лиц, нарушавших общественный порядок, составлены протоколы по статье 126 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях ("Мелкое хулиганство").

Расследование уголовного дела продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448497
Теги:
задержание, Чуйская область, Ысык-Атинский район, массовая драка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  