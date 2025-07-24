После "Глобуса" проверки могут пройти и в других магазинах "Умай Групп"

В одном из столичных гипермаркетов сети "Глобус" был выявлен факт обработки фруктов дихлофосом. Соответствующее видео появилось в соцсетях, что вызвало бурную реакцию пользователей и стало поводом для внеплановой проверки, которую провели специалисты Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.

Ревизия прошла в торговом объекте на улице Ахунбаева, 196. Нарушения санитарных норм подтвердились. По результатам проверки был составлен протокол, а на администрацию наложен штраф в размере 23 тысячи сомов на основании статьи 214, часть 5 Кодекса КР "О правонарушениях".

Руководство компании "Умай Групп", управляющей гипермаркетом, уволило сотрудника, допустившего использование химикатов, и сняло с реализации все фрукты и овощи, находившиеся в продаже в день инцидента.

Центр Госсанэпиднадзора заверил, что будет продолжать контроль за соблюдением санитарных норм в других торговых точках Бишкека. Граждан просят не оставаться равнодушными и сообщать о подобных случаях. А с учетом того, ОсОО "Умай Групп" - один из крупнейших операторов на рынке розничной торговли Кыргызстана, в управлении которого находятся не только "Глобус", но и сети "Народный" и "Достор", то скорее всего внеплановые проверки пройдут и в этих супермаркетах группы, чтобы исключить возможность повторения подобного инцидента.