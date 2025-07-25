В 34 пункта искусственного осеменения КРС передали новое оборудование

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики системно и эффективно реализует мероприятия по развитию животноводства и улучшению качества услуг в сельских районах.

По инициативе Министерства и в рамках проекта Всемирного банка "Развитие устойчивых агрокластеров" сегодня в сельские районы Ошской области было передано современное оборудование для 34 новых пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота.

Основная цель данной инициативы - расширение возможностей животноводческой отрасли, повышение эффективности производства за счет внедрения современных технологий, а также увеличение доходов сельских жителей. Оборудование было предоставлено Министерством совместно с Центром конкурентоспособности агробизнеса (ЦКАБ). Всего по республике было передано 160 комплектов, из которых 34 комплекта направлены в Ошскую область.

Каждый комплект включает современные и эффективные в работе приборы:

сосуд Дьюара, шприц-катетер, термостат-дефростер, термометр.

Стоимость одного комплекта составляет 37 500 сомов, на закупку 160 комплектов было выделено 6 миллионов сомов.

Кроме того, Министерство позаботилось о повышении профессионального уровня специалистов и улучшении условий их работы, предоставив уруктандырующим техникам специальные формы - жилеты и кепки.

Оборудование передаётся на баланс сельских администраций и мэрий и временно предоставляется соответствующим специалистам. В случае прекращения работы техника оборудование передается другому специалисту с согласия территориальной ветеринарной службы.