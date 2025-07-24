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В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на 12 млн сомов

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- Бермет Таалайбекова
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Сотрудниками УУР ГУВД города Бишкек задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, 16 июня в милицию обратилась гражданка К.И. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые, представившись сотрудниками КГМА, ГКНБ и Национального Банка Кыргызской Республики, завладели денежными средствами в размере 12 млн сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 части 4 УК КР.

В ходе проведения оперативно-технических мероприятий был задержан подозреваемый Б.Э., 2006 года рождения, который активно участвовал в совершении преступления. По указанию организаторов задержанный координировал деятельность задействованных лиц (так называемых "дроперов"), которые занимались перевыпуском банковских карт, блокируя ранее использованные, и таким образом осуществляли обналичивание денежных средств и сокрытие следов преступной деятельности.

Задержанный был водворён в ИВС. Решением суда задержанный заключён под стражу в СИЗО №1 сроком на 1 месяц.

ГУВД города Бишкек настоятельно предупреждает горожан:

Не передавать свои персональные данные незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками ГКНБ или банков.

Не передавать и не продавать свои банковские карты третьим лицам.

В случае выявления подобных фактов можно быть привлечённым к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/448505
Теги:
ГКНБ, задержание, мошенничество, Бишкек, Нацбанк Кыргызской республики, милиция
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