Назаров: "Важны инициативы, способствующие укреплению взаимопонимания"

В современном мире, где усиливаются центробежные тенденции и растёт геополитическая напряженность, особенно важны инициативы, способствующие укреплению взаимопонимания и сотрудничества между странами нашего обширного региона. Об этом заявил на брифинге политолог, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров.

Он отметил, что Премия объединяет самые разные инициативы. Каждая заявка уникальна, но все они работают на одну цель: укрепление связей между странами Евразии.

"Так, например, в номинации "Голос Евразии: Защищать" Аслан Толегенов из Казахстана представил проект о защите межнационального согласия и исторической правды. Несмотря на травлю и угрозы он противостоит русофобии и ЛГБТ-пропаганде, выкладывая ролики, которые набирают десятки миллионов просмотров. В номинации "Лидер Евразии" Джон Ашуров из Узбекистана представил образовательную платформу "ВОЗМОЖНОсти". Его проект помогает молодежи находить гранты, стажировки и программы обмена через Telegram-канал с практическими гайдами и консультациями. В номинации "Язык мира" Алам Тауфик из Индии представил волонтерский проект "Наведение мостов между культурами с помощью языка". Его инициатива предоставляет бесплатные услуги перевода и языковые курсы для малообеспеченных сообществ, способствуя межкультурному диалогу через изучение русского, хинди и английского. В номинации "Мосты дружбы" Татьяна Овсяникова из Россия с проектом "Глобальный день стрижки" объединила волонтёров из 89 регионов России, Казахстана, Армении и Сербии. Её инициатива уже подарила более 7,5 тыс. бесплатных стрижек социально уязвимым людям, помогая им восстановить уверенность в себе и даже найти работу", - напомнил он.

Эксперт подчеркнул, что Премия "Евразия" ищет тех, кто своими проектами меняет мир вокруг.

"Если вы создаёте мосты между культурами, защищаете историческую память, внедряете инновации или помогаете людям – это ваш шанс быть увиденными. Подавайте заявки, становитесь частью сообщества лидеров, которые уже сегодня формируют наше общее будущее. Пусть ваш проект получит признание, поддержку и новые возможности для роста!", - добавил Назаров.

Отметим, АНО "Евразия" учредила международную премию, направленную на общественное признание и поддержку личностей и организаций, внесших значительный вклад в социальное, экономическое и кросс-культурное развитие стран Евразии, продвижение народной дипломатии, сохранение исторической памяти и преодоление информационных барьеров между государствами постсоветского пространства. Призовой фонд составляет 25 миллионов рублей.

Прием заявок для участия в конкурсе с 15 мая по 31 августа.