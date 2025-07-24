Погода
$ 87.21 - 87.59
€ 100.90 - 101.80

Назаров: "Важны инициативы, способствующие укреплению взаимопонимания"

148  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В современном мире, где усиливаются центробежные тенденции и растёт геополитическая напряженность, особенно важны инициативы, способствующие укреплению взаимопонимания и сотрудничества между странами нашего обширного региона. Об этом заявил на брифинге политолог, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров.

Он отметил, что Премия объединяет самые разные инициативы. Каждая заявка уникальна, но все они работают на одну цель: укрепление связей между странами Евразии.

"Так, например, в номинации "Голос Евразии: Защищать" Аслан Толегенов из Казахстана представил проект о защите межнационального согласия и исторической правды. Несмотря на травлю и угрозы он противостоит русофобии и ЛГБТ-пропаганде, выкладывая ролики, которые набирают десятки миллионов просмотров. В номинации "Лидер Евразии" Джон Ашуров из Узбекистана представил образовательную платформу "ВОЗМОЖНОсти". Его проект помогает молодежи находить гранты, стажировки и программы обмена через Telegram-канал с практическими гайдами и консультациями. В номинации "Язык мира" Алам Тауфик из Индии представил волонтерский проект "Наведение мостов между культурами с помощью языка". Его инициатива предоставляет бесплатные услуги перевода и языковые курсы для малообеспеченных сообществ, способствуя межкультурному диалогу через изучение русского, хинди и английского. В номинации "Мосты дружбы" Татьяна Овсяникова из Россия с проектом "Глобальный день стрижки" объединила волонтёров из 89 регионов России, Казахстана, Армении и Сербии. Её инициатива уже подарила более 7,5 тыс. бесплатных стрижек социально уязвимым людям, помогая им восстановить уверенность в себе и даже найти работу", - напомнил он.

Эксперт подчеркнул, что Премия "Евразия" ищет тех, кто своими проектами меняет мир вокруг.

"Если вы создаёте мосты между культурами, защищаете историческую память, внедряете инновации или помогаете людям – это ваш шанс быть увиденными. Подавайте заявки, становитесь частью сообщества лидеров, которые уже сегодня формируют наше общее будущее. Пусть ваш проект получит признание, поддержку и новые возможности для роста!", - добавил Назаров.

Отметим, АНО "Евразия" учредила международную премию, направленную на общественное признание и поддержку личностей и организаций, внесших значительный вклад в социальное, экономическое и кросс-культурное развитие стран Евразии, продвижение народной дипломатии, сохранение исторической памяти и преодоление информационных барьеров между государствами постсоветского пространства. Призовой фонд составляет 25 миллионов рублей.

Прием заявок для участия в конкурсе с 15 мая по 31 августа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448506
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  