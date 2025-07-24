Жалил Атамбаев вновь задержан

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам уголовного дела, зарегистрированного по факту легализации(отмывания) доходов, добытых преступным путем, а также финансированию деятельности ОПГ, в качестве обвиняемого повторно был задержан граждан Кыргызской Республики Жалил Атамбаев (бывший сотрудник МВД КР), который ранее активно финансировал деятельность лидера ОПГ Узбекистана Салимбая Абдувалиева, объявленного спецслужбами КР в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В декабре 2024 года в отношении обвиняемого А.Ж.С. мера пресечения в виде ареста была изменена на подписку о невыезде. Однако в ходе следствия установлены неоднократные нарушения условий данной меры. В частности, обвиняемый систематически не являлся по вызовам следственных органов и игнорировал процессуальные обязательства.

С учетом допущенных нарушений, решением суда в отношении обвиняемого А.Ж.С. мера пресечения изменена на заключения под стражу, с содержанием в Учреждении №21 при КМ КР№, - говорится в сообщении ГКНБ.

Напомним, ранее он был задержан по подозрению в финансировании ОПГ.