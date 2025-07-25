Погода
$ 87.16 - 87.56
€ 100.90 - 101.80

Азамат Касыбеков: В Наньчане меня поразило уважение к деталям и гармонии

317  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Независимого союза журналистов Кыргызстана Азамат Касыбеков поделился впечатлениями от поездки в город Наньчан провинции Цзянси КНР. В рамках пресс-тура он отметил важность профессиональных обменов между кыргызстанскими и китайскими СМИ.

С какими чувствами Вы вернулись из поездки в город Наньчан? Что произвело наибольшее впечатление?

Первое и самое сильное впечатление от поездки - это удивление скоростью и масштабом развития Китая. Нам показали фотографии Наньчана 80-х годов - на них был тихий провинциальный городок без особых примет. Но всего за пару десятков лет он превратился в один из крупнейших железнодорожных, авиационных и логистических центров Юго-Восточного Китая. Его называют "воротами в Центральный Китай". Здесь активно развиваются автомобилестроение, авиационная промышленность, производство электроники, новых материалов, а также технопарки и исследовательские центры в сфере цифровой трансформации.

Правительство Китая видит Центральный Китай "мостом" между прибрежными и западными регионами, и Цзянси с Наньчаном - ключевые узлы этой концепции.

Нужно сказать, что наша делегация посетила не только Наньчан, но и города Лушань и Ганьчжоу в провинции Цзянси.

Лушань - это дыхание природы. Горы здесь словно покрыты зеленым ковром, среди которого прячутся ботанические сады и озера. Их тишина нарушается только шелестом листвы и журчанием горных ручьев. Здесь легко забыть, что ты на журналистском форуме.

Ганьчжоу - город с промышленным ритмом, но с глубоким уважением к традиции. На его шумных улицах кипит жизнь, но стоит свернуть в старый квартал - и ты оказываешься в лабиринте узких улочек с запахом чая и звуками старого Китая.

Расскажите, пожалуйста, как был организован визит? Кто пригласил и в рамках какой программы он проходил?

Меня, как журналиста и медиаэксперта, пригласили на международный форум в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь - 2025". Более сотни представителей СМИ со всего мира собрались в Наньчане по приглашению Всекитайской ассоциации журналистов. Каждый делился своим взглядом, культурой, языком, но всех объединяла главная идея - как слово может создавать мосты взаимопонимания между народами.

Отмечу, что в форуме участвовали более 300 ведущих журналистов из 53 стран мира. Впервые на высоком уровне были представлены объединения журналистов из Великобритании, Вьетнама, Индии, США и Австралии.

Медиаплатформа "Один пояс - один путь" уже сегодня объединяет свыше 1,65 миллиона профессиональных журналистов из более чем 100 стран. Это крупнейшее международное медийное объединение в мире.

Что вы можете сказать о развитии Наньчана и провинции Цзянси в целом? Какие сферы особенно поразили: инфраструктура, удобства городов, экология?

Сильнее всего меня впечатлила экологическая политика. Мы посетили национальный культурный парк реки Янцзы, который фактически является современным очистным комплексом Ганьчжоу. Но подача и отношение к нему совершенно иные, чем у нас в СНГ. Здесь применяются новейшие технологии очистки миллионов тонн сточных вод, и на выходе из комплекса мы видели чистые ручьи, где свободно плавают рыбы и растут деревья. Нет запаха, нет мусора - только ощущение гармонии.

Также нас впечатлил визит в Jushi Group (Жуши Групп) - одну из крупнейших мировых компаний по производству стекловолокна. Мы наблюдали, как из обычных камней, которых много и у нас, создаются материалы, используемые в строительстве, автопроме, авиации, ветряных турбинах, электронике и судостроении. Это как магия технологий - камень, превращающийся в основу будущих мегапроектов.

Были ли у вас встречи с представителями китайских медиа? Какие темы обсуждались?

Да, мы встречались с коллегами из ведущих китайских медиа. Одной из главных тем обсуждения стала подлинность новостей в эпоху искусственного интеллекта.

Мы говорили о том, что ИИ стремительно меняет мир информации. Уже сегодня нейросети умеют синтезировать голос, создавать реалистичные изображения и даже видео, которые невозможно отличить от реальности. Это несет как возможности, так и угрозы.

Участники конференции обсуждали, как журналистам сохранить доверие к настоящему слову и бороться не только с фейками, но и с тем, что я называю "искусственным контентом". Коллеги из Китая поделились своими методами - они активно создают системы проверки фактов и уникальные подходы к защите оригинальной журналистики.

Как вы оцениваете потенциал сотрудничества между журналистами Кыргызстана и Китая?

Потенциал - огромный. Мы договорились о вступлении Кыргызстана в Международный дом журналистов, который объединяет медиа более чем из 100 стран мира. Это платформа для обмена опытом, совместных проектов, документальных фильмов, стажировок и обмена новыми медийными форматами.

Есть ли что-то, что удивило вас в китайской культуре и традициях?

Меня поразило уважение к деталям и гармонии. Даже в современных городах чувствуется дух старого Китая - в чайных лавках, в уличных фонарях, в скульптурах, которые встречаются на каждом углу.

В Ганьчжоу мы видели, как молодые люди в деловых костюмах вечером идут в парки, чтобы заниматься тайцзи или просто сидеть у воды, слушая музыку. "Мы торопимся только тогда, когда нельзя не спешить", - сказал один из местных гидов. В этих словах - вся философия китайской культуры.

Есть ли личные открытия, которые вы сделали для себя в этой поездке?

Знаете, я бы сравнил Китай со спринтером, который бежит далеко впереди основной группы стран. Но при этом он протягивает руку другим, приглашая разделить технологии, знания и идеи ради общей безопасности и прогресса. Для меня стало открытием, насколько в Китае ценят коллективное развитие - там нет ощущения, что кто-то "бежит один". Их философия: "Если бежим в будущее, то вместе".

Какие уроки или идеи вы хотели бы донести до кыргызстанцев после возвращения?

То, что для Китая - уже обыденность, у нас может появиться через несколько лет. Например, в Наньчане повсюду стоят вендинговые автоматы с горячими и холодными напитками, и покупка происходит через QR-код. Никто даже не думает что-то сломать или украсть - везде стоят камеры, и, кажется, это работает не только как контроль, но и как воспитание ответственности.

Меня также удивило отношение мэрии Наньчана к зеленым насаждениям. У каждого дерева закреплены полиэтиленовые мешки с водой и минералами - простое, но гениальное решение для полива. Всё выглядит ухоженно, чисто и продумано.

Как Вы считаете, почему такие поездки важны для представителей медиа?

Это не просто поездка - это погружение в реальность, которую невозможно понять через новости или репортажи. Когда журналист видит страну своими глазами, разговаривает с людьми, пробует их еду, слышит их музыку - он начинает писать иначе. Эти поездки помогают строить мосты доверия между культурами и находить общее даже там, где кажется, что нас разделяют тысячи километров.

Хотелось бы Вам еще раз посетить Китай? И если да - с какой целью?

Безусловно. Мне бы хотелось вернуться, чтобы глубже изучить китайскую медиаиндустрию, увидеть больше регионов, которые редко показывают туристам, и продолжить диалог с коллегами. Китай - это целый мир, и одного визита недостаточно, чтобы понять его ритм и философию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448509
Теги:
Китай, Кыргызстан, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  