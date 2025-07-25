Азамат Касыбеков: В Наньчане меня поразило уважение к деталям и гармонии

Председатель Независимого союза журналистов Кыргызстана Азамат Касыбеков поделился впечатлениями от поездки в город Наньчан провинции Цзянси КНР. В рамках пресс-тура он отметил важность профессиональных обменов между кыргызстанскими и китайскими СМИ.

С какими чувствами Вы вернулись из поездки в город Наньчан? Что произвело наибольшее впечатление?

Первое и самое сильное впечатление от поездки - это удивление скоростью и масштабом развития Китая. Нам показали фотографии Наньчана 80-х годов - на них был тихий провинциальный городок без особых примет. Но всего за пару десятков лет он превратился в один из крупнейших железнодорожных, авиационных и логистических центров Юго-Восточного Китая. Его называют "воротами в Центральный Китай". Здесь активно развиваются автомобилестроение, авиационная промышленность, производство электроники, новых материалов, а также технопарки и исследовательские центры в сфере цифровой трансформации.

Правительство Китая видит Центральный Китай "мостом" между прибрежными и западными регионами, и Цзянси с Наньчаном - ключевые узлы этой концепции.

Нужно сказать, что наша делегация посетила не только Наньчан, но и города Лушань и Ганьчжоу в провинции Цзянси.

Лушань - это дыхание природы. Горы здесь словно покрыты зеленым ковром, среди которого прячутся ботанические сады и озера. Их тишина нарушается только шелестом листвы и журчанием горных ручьев. Здесь легко забыть, что ты на журналистском форуме.

Ганьчжоу - город с промышленным ритмом, но с глубоким уважением к традиции. На его шумных улицах кипит жизнь, но стоит свернуть в старый квартал - и ты оказываешься в лабиринте узких улочек с запахом чая и звуками старого Китая.

Расскажите, пожалуйста, как был организован визит? Кто пригласил и в рамках какой программы он проходил?

Меня, как журналиста и медиаэксперта, пригласили на международный форум в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь - 2025". Более сотни представителей СМИ со всего мира собрались в Наньчане по приглашению Всекитайской ассоциации журналистов. Каждый делился своим взглядом, культурой, языком, но всех объединяла главная идея - как слово может создавать мосты взаимопонимания между народами.

Отмечу, что в форуме участвовали более 300 ведущих журналистов из 53 стран мира. Впервые на высоком уровне были представлены объединения журналистов из Великобритании, Вьетнама, Индии, США и Австралии.

Медиаплатформа "Один пояс - один путь" уже сегодня объединяет свыше 1,65 миллиона профессиональных журналистов из более чем 100 стран. Это крупнейшее международное медийное объединение в мире.

Что вы можете сказать о развитии Наньчана и провинции Цзянси в целом? Какие сферы особенно поразили: инфраструктура, удобства городов, экология?

Сильнее всего меня впечатлила экологическая политика. Мы посетили национальный культурный парк реки Янцзы, который фактически является современным очистным комплексом Ганьчжоу. Но подача и отношение к нему совершенно иные, чем у нас в СНГ. Здесь применяются новейшие технологии очистки миллионов тонн сточных вод, и на выходе из комплекса мы видели чистые ручьи, где свободно плавают рыбы и растут деревья. Нет запаха, нет мусора - только ощущение гармонии.

Также нас впечатлил визит в Jushi Group (Жуши Групп) - одну из крупнейших мировых компаний по производству стекловолокна. Мы наблюдали, как из обычных камней, которых много и у нас, создаются материалы, используемые в строительстве, автопроме, авиации, ветряных турбинах, электронике и судостроении. Это как магия технологий - камень, превращающийся в основу будущих мегапроектов.

Были ли у вас встречи с представителями китайских медиа? Какие темы обсуждались?

Да, мы встречались с коллегами из ведущих китайских медиа. Одной из главных тем обсуждения стала подлинность новостей в эпоху искусственного интеллекта.

Мы говорили о том, что ИИ стремительно меняет мир информации. Уже сегодня нейросети умеют синтезировать голос, создавать реалистичные изображения и даже видео, которые невозможно отличить от реальности. Это несет как возможности, так и угрозы.

Участники конференции обсуждали, как журналистам сохранить доверие к настоящему слову и бороться не только с фейками, но и с тем, что я называю "искусственным контентом". Коллеги из Китая поделились своими методами - они активно создают системы проверки фактов и уникальные подходы к защите оригинальной журналистики.

Как вы оцениваете потенциал сотрудничества между журналистами Кыргызстана и Китая?

Потенциал - огромный. Мы договорились о вступлении Кыргызстана в Международный дом журналистов, который объединяет медиа более чем из 100 стран мира. Это платформа для обмена опытом, совместных проектов, документальных фильмов, стажировок и обмена новыми медийными форматами.

Есть ли что-то, что удивило вас в китайской культуре и традициях?

Меня поразило уважение к деталям и гармонии. Даже в современных городах чувствуется дух старого Китая - в чайных лавках, в уличных фонарях, в скульптурах, которые встречаются на каждом углу.

В Ганьчжоу мы видели, как молодые люди в деловых костюмах вечером идут в парки, чтобы заниматься тайцзи или просто сидеть у воды, слушая музыку. "Мы торопимся только тогда, когда нельзя не спешить", - сказал один из местных гидов. В этих словах - вся философия китайской культуры.

Есть ли личные открытия, которые вы сделали для себя в этой поездке?

Знаете, я бы сравнил Китай со спринтером, который бежит далеко впереди основной группы стран. Но при этом он протягивает руку другим, приглашая разделить технологии, знания и идеи ради общей безопасности и прогресса. Для меня стало открытием, насколько в Китае ценят коллективное развитие - там нет ощущения, что кто-то "бежит один". Их философия: "Если бежим в будущее, то вместе".

Какие уроки или идеи вы хотели бы донести до кыргызстанцев после возвращения?

То, что для Китая - уже обыденность, у нас может появиться через несколько лет. Например, в Наньчане повсюду стоят вендинговые автоматы с горячими и холодными напитками, и покупка происходит через QR-код. Никто даже не думает что-то сломать или украсть - везде стоят камеры, и, кажется, это работает не только как контроль, но и как воспитание ответственности.

Меня также удивило отношение мэрии Наньчана к зеленым насаждениям. У каждого дерева закреплены полиэтиленовые мешки с водой и минералами - простое, но гениальное решение для полива. Всё выглядит ухоженно, чисто и продумано.

Как Вы считаете, почему такие поездки важны для представителей медиа?

Это не просто поездка - это погружение в реальность, которую невозможно понять через новости или репортажи. Когда журналист видит страну своими глазами, разговаривает с людьми, пробует их еду, слышит их музыку - он начинает писать иначе. Эти поездки помогают строить мосты доверия между культурами и находить общее даже там, где кажется, что нас разделяют тысячи километров.

Хотелось бы Вам еще раз посетить Китай? И если да - с какой целью?

Безусловно. Мне бы хотелось вернуться, чтобы глубже изучить китайскую медиаиндустрию, увидеть больше регионов, которые редко показывают туристам, и продолжить диалог с коллегами. Китай - это целый мир, и одного визита недостаточно, чтобы понять его ритм и философию.