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Геннадий Петров: Оркестр - это моя жизнь и судьба

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- Нина Ничипорова
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Один из старейших музыкантов Кыргызского государственного академического симфонического оркестра им. Асанхана Джумахматова, заслуженный артист Кыргызстана Геннадий Петров отмечает 80-летний юбилей.

Он - выпускник Ленинградской академической консерватории, признанный мастер своего дела, работает в оркестре практически со дня его основания в 1969 году. Коллеги говорят о нем, как о профессионале высокого класса, который просто виртуозно исполняет произведения кыргызских и мировых классиков. Известный музыкант неоднократно принимал участие в больших концертных программах, представляющих музыкальное искусство Кыргызстана на родине и за рубежом. Воспитал целую плеяду валторнистов-исполнителей, которые в настоящее время продолжают творческо-педагогическую деятельность в учебных и музыкальных коллективах страны.

- Я рад, что дожил до тех лет, когда в нашей стране меняется отношение к культуре и, в частности, к музыкальному искусству. Благодаря личному распоряжению президента Садыра Жапарова у оркестра теперь есть новые инструменты, которые не обновлялись с 1974 года. Президент пришёл к нам на репетицию, посмотрел, на чём мы играем, и пообещал помочь оркестру. Как говорится, мужик сказал - мужик сделал! Благодаря такому вниманию президента теперь я играю на новой валторне, - не без гордости сказал в интервью vb.kg накануне юбилея известный не только в нашей стране музыкант, показывая свой музыкальный инструмент.

А как вы стали музыкантом?

- Музыка – моя судьба, почти семьдесят лет без двух годков мы с ней живем, образно говоря, душа в душу. Всю жизнь – с 12 лет - играю и всю жизнь учусь. Начинал в Эстонии, потом судьба занесла меня в Кыргызстан, где я встретил свою единственную любовь и создал семью. Выступаю в Кыргызском государственном академическом симфоническом оркестре им. А. Джумахматова с 1970 года. Маэстро Асанхан Джумахматов был нам, как отец, он был глыбой и очень человечным.

Помнится, при нём в оркестре было 103 человека, сейчас, как минимум, на три десятка меньше. В последнее время наш оркестр пополнился приезжими профессиональными музыкантами, от того и звучит он еще более качественно. Наши духовые, в том числе валторна, - сердце и дыхание оркестра. В духовых инструментах очень важно поддерживать форму, чтобы сыграться с дирижером.

Почему вы выбрали именно валторну?

- Вспоминая прошлое, я так и не понял, как меня, выпускника 1964 года эстонской школы музыкальных воспитанников, угораздило стать валторнистом?! Но я нисколько не пожалел об этом. Валторна - уникальный, древний и один из самых сложных инструментов. Он произошел от охотничьего сигнального рога и вошел в оркестр в середине XVII века, его использовали в классической и барочной музыке, в том числе Бах, Моцарт и Бетховен. Одним словом, теперь мы с валторной не можем жить друг без друга (смеется).

И даже летом? В отпуске можно, наконец, расстаться на время, забросить постоянные занятия и репетиции и сосредоточиться на личных делах и отдыхе?

- Отнюдь, нет. Я не могу позволить себе эту роскошь, потому что, как и любой другой музыкант, могу потерять форму, и валторна мне этого не простит. В летнее время обычно уединяюсь с природой, работаю на даче, но каждый день тренирую легкие и губы и, заметьте, делаю это с удовольствием, потому что для меня оркестр - это моя жизнь и судьба.

Кто сегодня приходит на концерты?

- Разные люди приходят, есть и случайные зрители. Если им нравится, они остаются, а если нет, уходят. Во многих странах за рубежом на таких концертах можно увидеть настоящих любителей и ценителей музыки, такие обычно сидят с удовольствием до конца.

В классической музыке еще много не прочтённых публикой философии и трагедий. Мы, оркестранты, не раз убеждались в том, что музыку понимают везде, в том числе и в отдаленных районах республики. Когда мы там выступаем, зрители не скрывают своего удивления и интереса. Они делятся испытанными чувствами от концертов, подходят к нам, рассматривают инструменты. Это и понятно, ведь в былые времена люди постоянно посещали театры и концертные залы, и не было столько, как сейчас, информационных развлечений и возможностей. Люди чаще соприкасались с музыкой, и была пропаганда внедрения классической музыки, как части великой мировой культуры в повседневную жизнь нашего общества.

А есть ли какие-то установки, сколько раз в месяц должен выступать оркестр?

- Никаких норм и стандартов по количеству выступлений оркестра нет. Мы выступаем с плановыми концертами, а также по особым событиям и датам.

Существует ли иерархия среди музыкантов?

- Первая скрипка – это концертмейстер оркестра, среди духовых инструментов тоже есть свой концертмейстер. Вообще коллектив у нас замечательный. Дух созидания, творческую атмосферу, заложенные Джумахматовым, поддерживает народный артист КР, художественный руководитель и главный дирижер нашего знаменитого оркестра Рахатбек Осмоналиев. И чем больше духовно мы будем воспитывать наших слушателей, тем сами будем духовно богаче.

Что удерживает столько лет в профессии?

- Это и любовь, и зависимость какая-то. Было время, в трудные 90-е, мне на время пришлось уйти из оркестра и оставить музыку, не до неё было, всем надо было как-то выживать, но потом с удовольствием вернулся. Намаялся без любимого дела, но дома всё равно потихоньку играл, чтобы губы не забыли.

На ваш взгляд профессионала, на какой стадии развития наша культура сегодня?

- Надеюсь, что на стадии подъема. Свидетельство тому: мы стали чаще гастролировать по стране, стало больше зарубежных гастролей. И в залах становится больше кыргызстанцев, которые хотят послушать хорошую музыку.


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URL: https://www.vb.kg/448511
Теги:
музыка, Кыргызстан
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