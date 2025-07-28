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Кыргызстан попал в список стран под особым наблюдением USCIRF

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстан включен в Список под особым наблюдением (Special Watch List) по версии Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF). Соответствующие выводы содержатся в ежегодном отчёте комиссии за 2025 год.

Как указывается в документе, в стране усилился контроль над религиозной сферой: введены новые нормативные акты, усложняющие регистрацию религиозных объединений, а представители некоторых конфессий подвергаются административным мерам даже за мирную религиозную деятельность. Эксперты отмечают, что ситуация осложнилась после недавнего принятия поправок в закон "О свободе вероисповедания и религиозных организациях", которые, по мнению наблюдателей, ужесточили подход к регулированию религиозной жизни в республике.

Особое беспокойство вызывает положение небольших религиозных сообществ. Им всё чаще приходится сталкиваться с препятствиями при проведении собраний, оформлении документов, аренде помещений. По словам аналитиков комиссии, всё это указывает на системное давление, которое мешает свободной реализации прав на свободу совести.

Напомним, в июне делегация USCIRF уже побывала в Кыргызстане. По итогам визита представители комиссии выразили обеспокоенность усилением административного контроля и ограничений, с которыми сталкиваются малочисленные религиозные группы.

Между тем, сами верующие подчеркивают, что не нарушают общественный порядок, однако продолжают попадать под штрафные санкции и проверки. Подобное внимание к внутренней ситуации в Кыргызстане со стороны международных структур вызывает неоднозначную реакцию. Особенно учитывая, что инициаторы критики - страны, которые сами нередко подвергаются упрёкам за нарушение прав человека.

По мнению некоторых экспертов, в отношениях с такими внешними партнёрами Бишкек всё ещё пытается выстроить диалог, несмотря на явное неравноправие и отсутствие взаимного уважения.


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URL: https://www.vb.kg/448517
Теги:
Кыргызстан
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