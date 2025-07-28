Казахстан и Китай запускают "Умную таможню"

Казахстан и Китай начали реализацию инновационного пилотного проекта под названием "Умная таможня", который станет первым в регионе опытом применения беспилотных технологий и полной цифровизации таможенных процессов. Об этом сообщило Министерство финансов Казахстана.

Эксперимент проводится в сопредельных пунктах пропуска "Бахты" (Казахстан) и "Покиту" (Китай). В рамках проекта будет внедрена доставка грузов между странами с использованием беспилотных грузовиков, а также запущен новый формат - единая электронная декларация, признанная обеими сторонами. Все документы по перевозке будут оформлены в цифровом виде, что позволит исключить необходимость личного участия сотрудников при пересечении границы.

"В рамках укрепления казахстанско-китайского экономического сотрудничества началась реализация инновационного пилотного проекта "Умная таможня" на пограничных пунктах пропуска "Бахты" (РК) – "Покиту" (КНР)", - говорится в заявлении министерства.

Проект предусматривает использование автоматической навигации и систем контроля, что обеспечит круглосуточное движение грузов почти без участия людей. Это не только сократит время таможенного оформления, но и повысит прозрачность и безопасность логистических операций, снизит транспортные издержки и увеличит грузопоток до 10 млн тонн в год.

Кроме того, новая система разгрузит автомобильную инфраструктуру на границе и создаст условия для развития логистических хабов. Ожидается, что это укрепит позиции Казахстана как ключевого транзитного центра Центральной Азии и откроет новые возможности для экспорта аграрной продукции в Китай - зерна, масличных культур, мяса и переработанных товаров.

"Умная таможня поможет обновить инфраструктуру на границе, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции. Проект также позволит увеличить торговлю с Китаем и укрепит роль Казахстана как важного транзитного центра в Центральной Азии", - резюмирует Минфин РК.

Отметим, что аналогичные планы уже обсуждались и между Россией и Китаем. В конце 2023 года стороны заявили о намерении запустить трансграничные беспилотные автомобильные перевозки через пункт пропуска "Благовещенск–Хэйхэ". Однако проект так и не был реализован. Скорее всего, задержки связаны с тем, что строительство постоянного моста и современного МАПП "Кани-Курган" с российской стороны завершится лишь к концу 2025 года. Возможно, только после этого Москва и Пекин смогут приступить к своему "умному" эксперименту.

Тем временем Казахстан уже делает первый шаг в будущее - цифровую эпоху трансграничных перевозок, где границы становятся проще, быстрее и доступнее.

Источник: ВЭС24