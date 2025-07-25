Граждан КР просят соблюдать меры профилактики в жарких странах

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики напомнило гражданам о риске заражения инфекциями, передающимися через укусы кровососущих насекомых, в том числе малярией, лихорадкой денге, вирусом Зика и чикунгуньей. Особую осторожность ведомство рекомендует соблюдать туристам, выезжающим в страны Африки, Южной Азии и Южной Америки.

С 2020 по 2024 год в Кыргызстане зарегистрировано 11 завозных случаев малярии - в основном среди граждан, вернувшихся из эндемичных регионов. Благодаря своевременной диагностике и лечению, распространения инфекции удалось избежать. Случаев местной передачи вирусов, переносимых тигровыми комарами, на территории республики пока не зафиксировано.

Особую обеспокоенность вызывает вирус чикунгунья, передающийся через укусы заражённых комаров Aedes albopictus и Aedes aegypti. Заболевание сопровождается высокой температурой, сильной суставной болью и сыпью. В некоторых случаях суставные боли сохраняются месяцами и даже годами.

Те же виды комаров могут распространять и другие опасные заболевания - лихорадку денге, вирус Зика, вирус Западного Нила и конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Расширение ареала обитания тигровых комаров уже отмечено в ряде стран Европы и Азии, включая регионы, близкие к Кыргызстану.

Минздрав КР рекомендует туристам:

проконсультироваться с врачом перед поездкой;

заранее начать приём препаратов от малярии и продолжать его в течение всего путешествия и ещё месяц после возвращения;

следить за эпидемиологической ситуацией в стране пребывания.

Чтобы защититься от укусов комаров, гражданам советуют:

использовать репелленты;

носить закрытую одежду утром и вечером;

спать под москитной сеткой;

избегать скопления стоячей воды вблизи жилья;

при первых симптомах (температура, ломота, сыпь) немедленно обращаться к врачу и сообщать о поездке за границу.

В Минздраве подчёркивают: трансмиссивные заболевания можно предотвратить при соблюдении профилактических мер и своевременном обращении за медицинской помощью.