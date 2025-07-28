Жара выжигает экономику Кыргызстана

Аномальная жара может обернуться серьезными экономическими потерями для Кыргызстана. Согласно свежему докладу Всемирного банка "Как городам Европы и Центральной Азии выжить и развиваться в условиях потепления" от 24 июня 2025 года, в ближайшие годы страна будет терять до 7% рабочих часов из-за теплового стресса. Особенно уязвимыми окажутся отрасли, связанные с физическим трудом на открытом воздухе - сельское хозяйство и строительство.

Соседние страны также рискуют: по оценкам экспертов, Таджикистан может потерять до 12% рабочих часов, Узбекистан - 10%, Туркменистан - 9%, Казахстан - 8%.

Люди не могут работать в полную силу при температуре выше 40 градусов. А ведь жара уже сейчас "съедает" несколько процентов производственного времени. Центральной Азии, как и всему человечеству, нужно срочно учиться жить в новых климатических условиях.

Мы опросили несколько жителей столицы - как они переживают жару и что думают о ее последствиях.

- В детстве на прополке капусты в трудовом лагере я получила тепловой удар. В глазах потемнело, я просто осела на землю. Мне казалось, что я умерла, - вспоминает горожанка. - Солнце и жара не спрашивают, сколько тебе лет. Я видела, как взрослые мужчины падали на виноградниках.

- У нас как будто игнорируют проблему жары, - говорит продавец "Шоро". - А нужно пересматривать рабочий график: работать рано утром или вечером, а в обед устраивать длинный перерыв. Это вопрос здоровья.

- Почему укладку асфальта проводят при 40-градусной жаре? Это ведь можно делать ночью! - возмущается житель улицы Фрунзе.

- Поливная система в городе должна работать эффективно, - считает эколог Эльхам. - А за вырубку деревьев нужно наказывать как за покушение на жизнь.

Согласно данным Всемирного банка, экономические потери от жары могут достигать 2,5% ВВП. Жара влияет не только на людей, но и на технику. Например, литий-ионные аккумуляторы быстрее выходят из строя при высокой температуре. Это особенно критично для дата-центров и промышленного оборудования, где сбои недопустимы.

Жара также уменьшает производительность труда. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проанализировала данные 2,7 миллиона компаний из 23 стран. Оказалось, что:

- при 30+ градусах в течение 10 дней производительность падает на 0,16%,

- при 35+ - на 0,34%,

- при 40+ - на целых 1,9%.

Это не абстрактные цифры - это реальная недополученная прибыль, срывы сроков, упавшие темпы работы. Больше всех страдает малый бизнес, у которого нет запаса прочности.

По мнению специалистов, климатическая трансформация в Центральной Азии - уже не угроза, а реальность. И если сейчас жара считается аномалией, то через пару десятилетий она станет нормой. В будущем даже северные регионы Казахстана - Костанай, Павлодар - будут напоминать юг. Туркестанская, Кызылординская, Мангистауская области рискуют превратиться в подобие новой Сахары.

Чтобы смягчить последствия, необходима модернизация инфраструктуры, улучшение систем здравоохранения, создание систем раннего оповещения, переход на устойчивую архитектуру, приспособленную к зною.

Всемирный банк отмечает: вложения в охлаждение городов могут спасти до 80% жизней, подверженных риску от жары, и снизить потери производительности в два раза.

Ключевые меры, которые предстоит реализовать странам региона: создание теневых рабочих пространств, защита уязвимых слоев населения, реконструкция энергетической инфраструктуры - с учетом перегрузок из-за жары.

Вопрос стоит ребром: либо Центральная Азия перестроится под новый климат, либо жара будет выжигать не только улицы, но и экономику.