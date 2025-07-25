Кыргызстан готовится к полному запрету одноразового пластика с 2027 года

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Республику Алтай Российской Федерации выступил на пленарном заседании Международной экологической конференции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, глава кабмина отметил символичность проведения мероприятия в Республике Алтай, которая славится своей уникальной природой, величественными горами, чистейшими реками и богатым культурным наследием.

По его словам, сегодня вопросы экологии, это и изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение окружающей среды, требуют срочных и скоординированных действий на международном уровне.

Адылбек Касымалиев в своей речи подчеркнул, что Кыргызстан обладает богатым природным наследием – его высокогорья, ледники, пастбища и озёра создают уникальные экосистемы. На территории Кыргызстана встречаются около 2% всех видов растений и обитают свыше 3% животных на планете. Подобно горным районам во многих частях мира, экосистемы Кыргызстана испытывают серьёзное давление из-за климатических изменений.

"Согласно оценкам Всемирного банка, дефицит воды в регионе Центральной Азии к 2050 году может достигнуть 20–30%. В связи с этим Кыргызстан делает приоритетом совместную работу по укреплению климатической устойчивости. В стране организован системный мониторинг ледников Северного, Центрального, Внутреннего Тянь-Шаня, Иссык-Кульской котловины и Памир-Алая с выделением ключевых объектов для постоянных наблюдений. В рамках Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), несмотря на низкий объём по выбросам парниковых газов, сравнительно с развитыми странами, мы добровольно нацелены на сокращение выбросов на 16% к 2030 году, а с поддержкой международных доноров – на 44%. Принята Концепция углеродной нейтральности до 2050 года. В этой связи стоит отметить, что государствам, ответственным за 80% выбросов, необходимо содействовать в обеспечении климатической справедливости, в том числе - финансирование и технологии для стран с низким уровнем эмиссий", - сказал он.

Глава кабмина продолжил, что более 20 лет Кыргызстан продвигает горную повестку на международной арене. Инициирован "Диалог по горам и изменению климата" в рамках Рамочной Конвенции ООН.

Также На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Кыргызской Республики принята резолюция "Устойчивое горное развитие". В апреле текущего года в Бишкеке прошла конференция "Глобальный горный диалог", участие в которой приняли представители 50 стран из Европы, Азии, Америки, Африки и 29 международных организаций.

Как отметил председатель кабинета министров, республика продвигает в рамках глобальных климатических процессов Декларацию по изменению климата, горам и ледникам, которую на сегодня поддержали 21 государство и в том числе Российская Федерация.

"В 2027 году мы планируем провести Второй Глобальный Горный саммит "Бишкек+25". Пользуясь настоящей возможностью, приглашаю Вас принять участие в данном мероприятии и поддержать наш глобальный горный диалог.

По инициативе Кыргызской Республики, в 2024 году ООН объявила 23 октября Международным днём снежного барса (илбирс) – как напоминание о важности сохранения его популяции. Исходя из того, что снежный барс – это символ здоровья горных экосистем, нами принимаются активные меры.

Так, принят президентский указ о снежном барсе как о национальном символе, а также разработана государственная стратегия его охраны. Буквально месяц назад, в Чолпон-Ате прошло девятое заседание комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем с участием 12 стран ареала, международных партнёров и экспертов. Благодаря мерам поддержки популяция снежного барса в Кыргызстане на сегодня превышает 500 особей", - сказал он.

В своем выступлении Адылбек Касымалиев отметил отметить плодотворное сотрудничество Кыргызстана с Республикой Алтай в деле сохранения снежного барса.

"В центр "Снежный барс" Республики Алтай были переданы три особи снежного барса в качестве важного шага в деле реинтродукции и укрепления популяции. Это не просто символическое действие, а вклад в устойчивость экосистемы Алтае-Саянского региона. В целом начиная с 2019 года совместно с международными партнерами реализовано более 10 совместных проектов, охватывающих охрану биоразнообразия, создание экологических троп и проведение экспедиций. В Кыргызстане созданы 2 экологических коридора: "Чаткал" и "Ак Илбирс". С целью сохранения биоразнообразия в Центральной Азии, предлагаем рассмотреть возможность создания трансграничных экологических коридоров, с охватом территорий сопредельных стран. Создание трансграничных экологических коридоров не только способствует сохранению биоразнообразия, но и открывает новые возможности для устойчивого развития, в том числе в сфере экотуризма", - сказал он.

По словам Касымалиева, в настоящее время для поддержания биоразнообразия в Кыргызстане образована и функционирует сеть из 96 особо охраняемых природных территорий общей площадью более 2 млн гектар. Кыргызстан также рассматривает экотуризм как один из приоритетных направлений экологически и экономически сбалансированного роста. В прошлом году страну посетили 8,9 млн туристов, из которых более 20% выбрали именно экотуристические маршруты.

"В то же время экологический туризм не может развиваться без должной защиты природных территорий от загрязнения, в первую очередь от изделий из пластика. Пластиковые отходы представляют серьёзную угрозу уязвимым экосистемам, включая Иссык-Куль и хрупкие горные районы Тянь-Шаня.

В этой связи с 2027 года планируется полный запрет на одноразовые пластиковые изделия, которые не подлежат переработке. Озеленение играет важную роль в экологическом благополучии любого региона. С 2022 года по инициативе президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова реализуется кампания "Жашыл мурас" что означает – "Зелёное наследие".

За три года высажено свыше 29 млн саженцев. В целом в рамках кампании планируется высадить более 70 млн саженцев. В завершение хочу отметить, что объединение усилий по охране окружающей среды и сохранению природных ресурсов – основа устойчивого развития и благополучия наших народов", - сказал Адылбек Касымалиев.

Отметим, что в рамках Международной экологической конференции главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Российской Федерации, Узбекистана и Таджикистана также выступили на пленарном заседании, посвящённому вопросам изменения климата и экологической повестке в своих странах.