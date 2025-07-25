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В Кыргызстане упростят регистрацию телефонов и усилят защиту данных

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- Светлана Лаптева
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Президент Садыр Жапаров подписал указ о совершенствовании системы идентификации мобильных телефонов и других устройств, подключающихся к сети. Цель документа - упростить процесс регистрации устройств и решить проблемы, которые вызывали неудовлетворённость у граждан.

Кабинету министров поручено в течение месяца пересмотреть правила регистрации, сделать процедуру более простой и доступной, а также повысить качество обслуживания.

Кроме того, планируется заменить действующего иностранного оператора системы на государственную или отечественную организацию для повышения защиты персональных данных, укрепления цифрового суверенитета и обеспечения национальной безопасности. Перед этим будет проведена информационная кампания, чтобы подробно разъяснить гражданам все изменения.


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URL: https://www.vb.kg/448528
Теги:
президент, Кыргызстан, регистрация телефонов
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