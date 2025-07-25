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Фирмино перешёл в "Аль-Садд" после исторического успеха с "Аль-Ахли"

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпион Катара по футболу "Аль-Садд" официально объявил о подписании двухлетнего контракта с бразильским нападающим Роберто Фирмино, покинувшим саудовский клуб "Аль-Ахли", о чём стороны сообщили в среду.

33-летний Фирмино провёл два успешных сезона в составе "Аль-Ахли", где стал ключевой фигурой в победной кампании клуба в Элитной Лиге чемпионов Азии. В мае он помог команде завоевать первый в её истории титул чемпиона Азии, забив шесть голов в 12 матчах турнира и отдав две голевые передачи в финале против японского клуба "Кавасаки Фронтале". По итогам турнира он был признан самым ценным игроком.

"Я счастлив, потому что мы вместе вписали историю клуба за эти два года. Лучший момент - стать чемпионами Азии. Я очень благодарен за это", - сказал Фирмино в прощальном видеообращении к болельщикам "Аль-Ахли".

Перейдя в "Аль-Ахли" из фуанглийского "Ливерпуля" в 2023 году, Фирмино стал одним из первых футболистов, кто завоевал континентальные титулы и в Европе, и в Азии, наряду с одноклубниками Риядом Марезом и Эдуаром Менди.

"Аль-Садд", ставший чемпионом Катара в сезоне 2024/25, примет участие в следующем розыгрыше Элитной Лиги чемпионов Азии и рассчитывает с новым звездным нападающим побороться за победу и на континентальном уровне.


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URL: https://www.vb.kg/448530
Теги:
Катар, футбол
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