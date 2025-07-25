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Касымалиев проверил строительство стадиона "Бишкек Арена"

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- Самуэль Деди Ирие
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Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев 23 июля посетил строительную площадку стадиона международного класса "Бишкек Арена", который возводится в селе Орок Чуйской области.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в ходе визита управляющий делами президента Каныбек Туманбаев ознакомил главу правительства с текущим состоянием строительных работ и представил детали проекта.

Стадион будет соответствовать стандартам Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и сможет принимать церемонию открытия, стартовые матчи и финал Кубка Азии. В связи с этим вместимость арены увеличена с первоначальных 45 до 51 тысячи мест.

Общая площадь комплекса составит более 180 тысяч квадратных метров. В инфраструктуру стадиона войдут не только трибуны и технические помещения, но и автопарковка, торгово-развлекательный центр и другие объекты. Планируется организация 1800 парковочных мест с возможностью расширения до 3000.

Завершение строительства намечено на 31 августа 2026 года. "Бишкек Арена" станет крупнейшим спортивным сооружением в стране и сможет принимать международные турниры высокого уровня.


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URL: https://www.vb.kg/448532
Теги:
Кыргызстан, Кабинет министров
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