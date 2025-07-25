Легенда мирового рестлинга Халк Хоган умер на 72-м году жизни

Один из самых известных и влиятельных рестлеров в истории, Халк Хоган (настоящее имя - Терри Джин Боллеа), скончался утром четверга, 24 июля, в возрасте 71 года. По информации TMZ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Хоган умер у себя дома в Клируотере, штат Флорида, несмотря на усилия экстренных служб, прибывших на вызов. Медики не смогли спасти его жизнь.

Эта новость потрясла весь мир спорта и шоу-бизнеса. Хоган более четырёх десятилетий был центральной фигурой в профессиональном рестлинге и за его пределами. Своей фирменной белокурой усами, мощной фигурой и легендарной фразой "Что ты будешь делать, брат?" он стал не просто бойцом, а культурным феноменом, оставившим неизгладимый след в истории спорта и поп-культуры.

Уход эпохи

Хоган был лицом золотой эры WWE в 1980–1990-х годах. Его слава вышла далеко за пределы ринга: он снимался в кино, телешоу и рекламных кампаниях, став героем миллионов фанатов по всему миру. Он шесть раз становился чемпионом WWE, дважды был включён в Зал славы WWE, в том числе как участник культовой группировки NWO.

Предвестники трагедии

Хотя смерть Хогана стала неожиданностью, в последние недели уже вызывали беспокойство сообщения о его здоровье. В мае он перенёс операцию на шее, после чего в СМИ появились слухи о его ухудшающемся состоянии. Его супруга Скай Дейли опровергала информацию о коме и заявляла, что сердце Хогана "в порядке" и он идёт на поправку. Однако трагический исход наступил внезапно.

Утром 24 июля службы экстренной помощи получили вызов о возможной остановке сердца. Прибывшие медики обнаружили Хогана без сознания и попытались реанимировать его, но безуспешно. Очевидцы описали драматичную сцену с множеством полицейских машин и карет скорой помощи у его дома.

Память о легенде

Уход Халка Хогана знаменует конец целой эпохи. Его влияние на рестлинг и массовую культуру сложно переоценить. Сообщения соболезнования приходят от звёзд спорта и шоу-бизнеса со всего мира. Легенды рестлинга, включая Рика Флэра, Джона Сину и Винса МакМэна, назвали Хогана величайшим суперзвездой WWE всех времён.

Халк Хоган навсегда останется символом рестлинга и одним из величайших шоуменов в истории.