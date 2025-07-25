WBO обязала Усика провести бой с Паркером

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик официально получил распоряжение от Всемирной боксёрской организации провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера. Об этом WBO сообщила в официальном заявлении, опубликованном в четверг, 24 июля.

Сторонам предоставлено 30 дней на переговоры и заключение контракта. Если соглашение не будет достигнуто до истечения срока, бой уйдёт на публичные торги (purse bid), где промоутеры смогут сделать ставки на право организовать поединок.

Напомним, что Усик 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне вновь стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе, победив Даниэля Дюбуа техническим нокаутом. Это была вторая встреча с британцем, завершившаяся триумфом украинского бойца и укреплением его статуса в мировом боксе.

Новозеландец Джозеф Паркер завоевал временный титул WBO в феврале 2025 года, одержав эффектную победу нокаутом над Мартином Баколе. Этот бой был организован после того, как запланированная встреча Паркера с Дюбуа была отменена. Теперь он официально назначен обязательным претендентом на бой с Усиком.

У Усика остаётся вариант отказаться от титула WBO, чтобы избежать боя с Паркером. Ранее он уже применял такую стратегию, добровольно отказавшись от титула IBF, чтобы провести реванш с Тайсоном Фьюри, обойдя обязательства перед другим претендентом.

Пока ни одна из сторон не прокомментировала своё решение по поводу будущего боя. Однако, если Усик не откажется от пояса, ожидается, что бой с Паркером может состояться в конце 2025 года.

Ситуация развивается, и ближайшие недели станут ключевыми в определении дальнейшего пути украинского чемпиона.