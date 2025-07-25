Погода
$ 87.16 - 87.56
€ 100.90 - 101.80

В Кыргызстане создадут Федерацию конного поло

82  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане планируется учреждение Национальной Федерации конного поло. Об этом 25 июля на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов.

Появление федерации связано с популярностью показательных игр по поло, которые прошли в рамках конных соревнований Gallops на озере Сон-Куль. Спорт понравился местным жителям и вызвал большой интерес.

"В ближайшее время будет создана Федерация поло. Будет подготовлено обращение для включения нашей федерации в международные организации. Госагентство физической культуры закупит клюшки и мячи, в том числе для регионов. Ведутся переговоры с иностранными партнерами по развитию этого вида спорта", - рассказал Байсалов.

Также он выразил уверенность, что поло станет востребованным видом спорта в стране. По информации организаторов Всемирных Игр кочевников, поло может быть включено в программу показательных выступлений на ВИК-2026 в Кыргызстане.

Поло - это командный вид спорта, в котором участники верхом на лошадях с помощью специальной клюшки пытаются забить мяч в ворота соперника.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448539
Теги:
конный спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  