В Кыргызстане создадут Федерацию конного поло

В Кыргызстане планируется учреждение Национальной Федерации конного поло. Об этом 25 июля на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов.

Появление федерации связано с популярностью показательных игр по поло, которые прошли в рамках конных соревнований Gallops на озере Сон-Куль. Спорт понравился местным жителям и вызвал большой интерес.

"В ближайшее время будет создана Федерация поло. Будет подготовлено обращение для включения нашей федерации в международные организации. Госагентство физической культуры закупит клюшки и мячи, в том числе для регионов. Ведутся переговоры с иностранными партнерами по развитию этого вида спорта", - рассказал Байсалов.

Также он выразил уверенность, что поло станет востребованным видом спорта в стране. По информации организаторов Всемирных Игр кочевников, поло может быть включено в программу показательных выступлений на ВИК-2026 в Кыргызстане.

Поло - это командный вид спорта, в котором участники верхом на лошадях с помощью специальной клюшки пытаются забить мяч в ворота соперника.