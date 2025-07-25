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Мэнни Пакьяо может провести бой с Роландо Ромеро

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- Самуэль Деди Ирие
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46-летний бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо близок к заключению боя с американцем Роландо Ромеро, который владеет регулярным титулом WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг). Об этом сообщил инсайдер Сальвадор Родригес, передаёт Sports.kz со ссылкой на Championat.com.

По словам Родригеса, несмотря на обсуждения возможных поединков с такими звёздами, как Флойд Мейвезер, Джервонт Дэвис и реванш с Барриосом, на данный момент наиболее вероятным соперником Пакьяо является именно Ромеро.

Пакьяо начал профессиональную карьеру в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в 1998-м, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе. За свою карьеру он выигрывал чемпионские пояса в шести разных весовых категориях.

Роландо Ромеро имеет рекорд 17 побед (13 нокаутом) и 2 поражений. Бой с Пакьяо может стать важным событием в карьере обоих боксёров.


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URL: https://www.vb.kg/448540
Теги:
бокс
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