Кыргызстан наращивает собственное производство растительного масла

В Кыргызстане растет внутреннее производство растительного масла, что позволяет сократить зависимость от импорта и стабилизировать рынок. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По итогам 2024 года обеспеченность растительным маслом за счет собственного производства увеличилась с 20,2 % в 2022 году до 50 %. За 11 месяцев 2025 года этот показатель достиг 56,5 %, при объеме производства около 18,5 тыс. тонн.

Рост показателей обеспечен расширением перерабатывающих мощностей. В 2026 году в республике открыто пять новых предприятий по переработке масличных культур: одно - в Иссык-Кульской области, два - в Нарынской области, по одному - в Таласской и Чуйской областях. По данным Нацстаткома, в стране функционируют 9 крупных и 136 малых предприятий отрасли.

Параллельно Министерство сельского хозяйства ведет работу по внедрению высокоурожайных сортов масличных культур. В настоящее время проходят испытания новые сорта, завезенные из США, России, Казахстана и Турции. В Государственный реестр сортов включен перспективный сорт сафлора "Петрович", показавший стабильные и высокие производственные результаты.


