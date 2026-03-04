Погода
Талантбек Ташибеков о религиозной сфере, светскости и борьбе с радикализмом

Виктория Гунгер
Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений КР недавно возглавил Талантбек Ташибеков, который взял уверенный курс на укрепление принципа светскости государства и сохранение межконфессионального согласия. VB.KG побеседовало с новым председателем НАДРМО о планах на будущее, оценках работы предшественников и ситуации в религиозной сфере страны.

- Талантбек Нурланович, как вы оцениваете текущую религиозную ситуацию в Кыргызстане?

- Религиозная ситуация в Кыргызстане стабильная и позитивная. Этому предшествовала системная работа государственных органов, законодательных актов и государственных концептуальных программ. Также следует отметить весомый вклад и роль наших религиозных институтов. В оперативном порядке мы регулярно встречаемся с религиозными лидерами страны, планируем совершенствовать законодательство в сфере свободы вероисповедания. В частности, ведем работу над законом о фонде "Вакф" - на данный момент такого закона в Кыргызстане нет. "Вакф" на арабском языке означает "сохранять", "ограничивать" или "запрещать". Слово используется в исламе в значении владения определенной собственностью и сохранения ее для определенной пользы или благотворительности, а также запрещения любого использования или реализации ее за рамками этой конкретной цели. Это определение соответствует бессрочности договоренностей в вакфе, то есть это нетленная собственность, которая не подлежит присвоению. Поэтому вакф широко связан с землей и зданиями. Однако есть и другие его значения. Также разрабатываем проект концепции государственной политики в религиозной сфере и межэтнических отношениях на 2027 - 2031 годы.

Важный принцип - светскость государства. Мы будем последовательно поддерживать конституционную норму: религия не вмешивается в дела государства, а политики не используют религиозную риторику в предвыборных кампаниях. И этот закон неоспорим.

- Как в республике проводится Нацагентством мониторинг межэтнических отношений?

- В регионах со смешанным населением: Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях - действует система активного мониторинга. Наш Центр исследований регулярно выезжает на места, собирает информацию. Кроме того, у нас есть сеть представителей, которые оперативно сигнализируют о ситуации на местах.

На основе полученных данных мы направляем поручения органам местного самоуправления для проведения профилактической работы. В преддверии весенних праздников и после месяца Рамазан планируем выездные мероприятия, направленные на укрепление толерантности, дружбы и религиозной терпимости.

- Как строится ваше взаимодействие с Духовным управлением мусульман Кыргызстана?

- Мы помогаем совершенствовать их деятельность: поддерживаем законодательно, внедряем электронные системы. Наша цель - перевести в онлайн-формат регистрацию паломников, чтобы упростить процедуры хаджа и умры и сократить сроки оформления с 6–8 месяцев до минимума.

Также с этого месяца повысили заработную плату имамам: с 8 до 15 тысяч сомов. Сейчас официальную зарплату от Духовного управления получают около 4 тысяч имамов, зарегистрированных в мечетях. В дальнейшем планируем поднять ставку до 20 тысяч сомов.

- Вы возглавили НАДРМО в середине января этого года и уже активно включились в работу. Как вы оцениваете работу предыдущих руководителей ведомства?

- Считаю ее удовлетворительной: был заложен фундамент для дальнейшей системной работы.

- Важный вопрос не только Кыргызстана, но и почти всего пространства стран СНГ - угроза, исходящая от радикальных религиозных течений. В нашей стране сторонников таких запрещенных организаций задерживают сотрудники ГКНБ. Как ведется профилактика религиозного радикализма со стороны вашего ведомства?

- ГКНБ и другие силовые структуры проделывают значительную работу по пресечению деятельности деструктивных течений. При Нацагентстве действует Центр исследований, и мы проводим первичный анализ, опросы, мониторинг и на этой основе готовим аналитические доклады.

Рекомендации направляются в силовые структуры, Администрацию президента и Духовное управление мусульман. Основную оперативную работу ведут силовые структуры, мы же фокусируемся на предупредительной, профилактической деятельности.

- Важной частью религиозной политики является взаимодействие религиозных деятелей со своими коллегами из других стран. Планируются ли подобные международные мероприятия для Кыргызстана?

- Да. В этом году отмечаем ряд юбилейных дат. Планируем научную конференцию с участием религиозных лидеров и зарубежных представителей. Также готовимся к юбилею Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова. Пригласим экспертов по вопросам толерантности и религиозной терпимости.

- Привлекает ли Кыргызстан авторитетных зарубежных богословов традиционных течений ислама для работы с молодежью?

- В этом направлении мы уже ведем работу. Сформирован список ученых, придерживающихся традиционных исламских ценностей. Планируем приглашать их на форум и другие мероприятия для выступлений на темы религиозной терпимости, взаимоотношений религии и государства.

В целом, если Духовное управление хочет пригласить зарубежного ученого, оно запрашивает наше согласование. Мы совместно с силовыми структурами оцениваем потенциальные риски. Если угроз нет - даем разрешение.

- Как вы оцениваете состояние межэтнического согласия в стране?

- Обстановка благоприятная. Во всех регионах работают авторитетные лидеры и аксакалы, с которыми мы ведем постоянную профилактическую работу. Ситуация остается терпимой и толерантной. Дополнительно планируем активизировать взаимодействие с Ассамблеей народов Кыргызстана через культурные и просветительские мероприятия.

- Расскажите о практике проведения ифтаров с зарубежными гостями, которые сейчас проходят у нас в Кыргызстане и укрепляют сотрудничество КР с другими странами.

- Это важное направление межрелигиозного диалога. Недавно в Бишкеке прошли ифтары с участием представителей Дагестана и Татарстана. Они собирают свои диаспоры, представителей других этнических групп и наших религиозных лидеров.

Ифтары проводятся также со стороны других государств, куда приглашаются все представители религиозных организаций в Кыргызстане.

У нас еще дружественные отношения с видными религиозными деятелями Татарстана. Мы тесно сотрудничаем с их высшими религиозными учебными заведениями: Казанским исламским университетом и Болгарской исламской академией в сфере предоставления религиозного образования. Также председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин и муфтий Республики Татарстан Камиль Самигуллин часто приглашаются на наши международные конференции. Их участие планируется и в этом году в рамках конференции в честь 30-летия Нацагентства по делам религий КР.

Такие мероприятия укрепляют дружеские контакты, способствуют обмену опытом в рамках традиционного ислама и служат дополнительной площадкой для профилактики экстремистских нарративов.

- Что бы вы хотели пожелать в заключение нашей беседы кыргызстанцам в священный месяц Рамазан?

- От имени Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений сердечно поздравляем всех кыргызстанцев со священным месяцем Рамазан и благословенной ночью Кадыр тун.

Месяц Рамазан - это особое время духовного очищения, милосердия, взаимопомощи и укрепления нравственных ценностей. В эти светлые дни верующие стремятся к самосовершенствованию, проявляют терпение, заботу о ближних и поддерживают тех, кто нуждается в помощи.

Пусть священный месяц принесет в каждый дом мир, благополучие и согласие. Пусть добрые намерения, проявленные в дни поста, станут прочной основой для укрепления общественного единства, взаимного уважения и гармонии в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе.

Желаем также спокойствия, благоденствия, единства и процветания нашей общей родине - Кыргызстану!


