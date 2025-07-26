Погода
$ 87.10 - 87.59
€ 101.72 - 102.72

Кызыл-Суу получит постоянный доступ к питьевой воде к осени 2025 года

204  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился со строительными работами по созданию современной системы водоснабжения в селе Кызыл-Суу Жети-Огузского района, направленной на обеспечение жителей чистой питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Этот проект в Кызыл-Суу - выполнение обещаний правительства по улучшению условий жизни в регионах и обеспечению населения чистой питьевой водой. Мы продолжим реализацию таких мероприятий во всех регионах страны. Обеспечение населения доступной, безопасной и бесперебойной питьевой водой остаётся одним из ключевых направлений государственной политики, - заявил министр Бакыт Торобаев.

Реализация проекта осуществляется с учетом актуальных потребностей населения и требований санитарных норм. Новая система позволит решить многолетнюю проблему доступа к чистой воде, улучшит санитарно-гигиенические условия и повысит уровень жизни местных жителей.

В результате его реализации постоянный доступ к питьевой воде получат 18 476 человек, а количество подключенных абонентов составит около 3700.

С 1 марта 2025 года начался поэтапный процесс подключения домохозяйств к системе водоснабжения. На сегодняшний день уже подключено 1811 абонентов. Окончание всех строительных и работ по подключению запланировано на сентябрь 2025 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448547
Теги:
вода, Иссык-Кульская область, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  