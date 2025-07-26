Кызыл-Суу получит постоянный доступ к питьевой воде к осени 2025 года

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился со строительными работами по созданию современной системы водоснабжения в селе Кызыл-Суу Жети-Огузского района, направленной на обеспечение жителей чистой питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Этот проект в Кызыл-Суу - выполнение обещаний правительства по улучшению условий жизни в регионах и обеспечению населения чистой питьевой водой. Мы продолжим реализацию таких мероприятий во всех регионах страны. Обеспечение населения доступной, безопасной и бесперебойной питьевой водой остаётся одним из ключевых направлений государственной политики, - заявил министр Бакыт Торобаев.

Реализация проекта осуществляется с учетом актуальных потребностей населения и требований санитарных норм. Новая система позволит решить многолетнюю проблему доступа к чистой воде, улучшит санитарно-гигиенические условия и повысит уровень жизни местных жителей.

В результате его реализации постоянный доступ к питьевой воде получат 18 476 человек, а количество подключенных абонентов составит около 3700.

С 1 марта 2025 года начался поэтапный процесс подключения домохозяйств к системе водоснабжения. На сегодняшний день уже подключено 1811 абонентов. Окончание всех строительных и работ по подключению запланировано на сентябрь 2025 года.