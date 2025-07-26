Кыргызстан и Турция начинают реализацию программы подготовки врачей

Министр здравоохранения Кыргызской Республики Эркин Чечейбаев провёл рабочую встречу с ректором Кыргызско-Турецкого университета "Манас" профессором Алпасланом Джейланом. Основной темой обсуждения стали подготовка медицинских кадров и запуск нового медицинского факультета, открытого на базе университета в партнёрстве с Университетом медицинских наук Турции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что открытие факультета - своевременная мера на фоне устойчивого роста потребности в квалифицированных специалистах в здравоохранении. Он подчеркнул важность совместных усилий в сфере медицинского образования и выразил готовность содействовать в организации практики студентов и их трудоустройстве в государственных учреждениях здравоохранения.

Стороны подтвердили взаимопонимание по вопросу целевой направленности подготовки: выпускники должны пополнить ряды врачей в системе госздравоохранения, способствуя её укреплению.

Образовательная программа реализуется в рамках межгосударственного сотрудничества. Она включает многоступенчатое обучение: занятия в Кыргызстане и клиническую практику в Турции. В учебном процессе участвуют преподаватели с обеих сторон, а программа построена по международным стандартам. Дипломы выпускников будут признаны как в Кыргызстане, так и в Турции.