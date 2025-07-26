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КР и РК укрепляют сотрудничество в сфере первичной медико-санитарной помощи

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В Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики министр Эркин Чечейбаев встретился с президентом Национальной Ассоциации "Primary Health Care" (Казахстан) академиком Толебаем Рахыпбековым и экспертом Инной Стратулат. Главной темой стали приоритеты развития первичной медико-санитарной помощи, устойчивое финансирование и вовлечение населения в контроль качества медицинских услуг.

Министр отметил, что Кыргызстан и Казахстан имеют схожие вызовы в здравоохранении, а Казахстан внедряет инновации мультидисциплинарные команды и цифровые решения.

Президент ассоциации Рахыпбеков рассказал об опыте создания 29 центров лучших практик, признанных ВОЗ, и успешных профилактических инициативах: школы здорового аула, работа с подростками и родителями, самообследование на рак молочной железы, раннее выявление хронических заболеваний у мужчин.

Стороны подтвердили заинтересованность в системной модернизации здравоохранения и готовы к дальнейшему сотрудничеству.


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URL: https://www.vb.kg/448556
Теги:
Казахстан, сотрудничество, Кыргызстан, медицина, Минздрав
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