Омбудсмен контролирует расследование смерти 14-летнего подростка в Балыкчы

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева обратилась к государственным органам с призывом активизировать профилактические меры по предотвращению преступлений среди несовершеннолетних и обеспечить тщательное и объективное расследование таких дел с соблюдением всех процессуальных норм. Об этом сообщает пресс-служба ведомстваю

По факту смерти 14-летнего школьника в Балыкчы Институт Акыйкатчы ведёт постоянный мониторинг. Мальчик был найден повешенным в марте 2025 года. После жалобы родителей прокуратура отменила отказ в возбуждении уголовного дела и назначила дополнительное расследование.

17 июня было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Задержан подросток 2008 года рождения, который содержится в СИЗО города Каракол. Родители погибшего обвиняют в смерти сына несколько подростков, в отношении которых продолжаются следственные действия.

По результатам служебной проверки МВД отстранены от работы начальник РОВД Балыкчы и его заместители, несколько сотрудников получили дисциплинарные взыскания.

Институт Акыйкатчы намерен продолжить контроль за ходом расследования и направит официальные обращения в государственные органы по итогам мониторинга.