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Сегодня в Бишкеке пройдет акция "Борьба с гепатитом: разрушим преграды"

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Сегодня в Бишкеке с 14:00 до 16:00 состоится информационно-просветительская акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. Мероприятие пройдет под девизом "Борьба с гепатитом: разрушим преграды".

В акции примут участие заместитель министра здравоохранения КР Бубужан Арыкбаева, начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Бактыгуль Исмаилова, директор Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Нурила Алтымышева, директор общественного объединения "Стоп Гепатит Кей Джи" Урниса Эркебаева и другие представители пациентских сообществ.

Цель акции повысить осведомленность населения о вирусных гепатитах, подчеркнуть важность ранней диагностики и профилактики, а также стимулировать ответственное отношение к здоровью.

В рамках мероприятия будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на гепатиты B и C, а также ВИЧ. Медицинские работники проведут консультации, измерят артериальное давление и индекс массы тела. Также участники смогут принять участие в викторине с розыгрышем призов.

Организаторами акции выступают Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации и Республиканский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Мероприятие пройдет в ТЦ "VEFA".


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URL: https://www.vb.kg/448559
Теги:
Бишкек, здоровье, акция
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