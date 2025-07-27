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Родриго де Пол перешёл в "Интер Майами" из мадридского "Атлетико"

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольный клуб "Интер Майами" официально объявил о подписании аргентинского полузащитника Родриго де Пола из мадридского "Атлетико". Клубы договорились об аренде до конца сезона 2025 года с обязательным выкупом, сумма которого составляет около 15 миллионов евро плюс бонусы. После окончания аренды де Пол подпишет полноценный контракт с "Интер Майами" сроком до конца 2029 года.

Де Пол не будет занимать слот "дизайнированного игрока" (DP) в нынешнем сезоне, поскольку все три места уже заняты Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. Однако с 2026 года он может быть зарегистрирован как DP.

31-летний полузащитник - чемпион мира 2022 года и двукратный обладатель Кубка Америки в составе сборной Аргентины. В "Интер Майами" он усилит центр поля, добавив команде энергии, лидерских качеств и опыта в борьбе за трофеи. Ожидается, что он будет играть рядом с Бускетсом или другими центральными полузащитниками, обеспечивая баланс между атакой и обороной.

Официальная презентация де Пола состоится перед матчем "Интер Майами" против "Цинциннати" 26 июля. Футболист получит право выступать за команду после получения визы P-1 и международного трансферного сертификата. Его дебют, предположительно, состоится 30 июля в матче Лиги Кубков против мексиканского клуба "Атлас".

Переход Родриго де Пола подчёркивает амбиции "Интер Майами" в построении команды, способной бороться за титулы в MLS и на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/448563
Теги:
футбол
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