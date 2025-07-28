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Финал Кубка Кыргызстана-2025: "Дордой" vs "Мурас Юнайтед"

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- Самуэль Деди Ирие
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Определились финалисты Кубка Кыргызской Республики по футболу сезона 2025 года. В решающем матче встретятся бишкекский "Дордой" и "Мурас Юнайтед". Финал состоится в начале августа на нейтральном стадионе, дата и место проведения будут объявлены Кыргызским футбольным союзом в ближайшие дни.

"Дордой" уверенно прошел турнирную сетку, обыграв на пути к финалу "Илбирс" и "Абдыш-Ату", продемонстрировав стабильную игру и классическое доминирование в центре поля. Команда стремится вернуть себе Кубок Кыргызстана, последний раз выигранный ими в 2021 году.

Новичок сезона "Мурас Юнайтед" стал главной сенсацией турнира. Команда дебютировала в Кубке Кыргызстана и сразу же дошла до финала, обыграв в полуфинале действующего обладателя кубка - клуб "Алай". Этот успех уже вошёл в историю клуба, и теперь "Мурас Юнайтед" намерен бороться за главный трофей.

Финал обещает стать ярким событием кыргызского футбола. "Дордой", один из самых титулованных клубов страны, встретится с амбициозным соперником, который впервые играет в финале национального турнира. На кону - престиж, трофей и путёвка в розыгрыш Кубка АФК 2026 года.

Футбольные болельщики с нетерпением ожидают развязки - кто из этих команд поднимет Кубок над головой? Ответ - совсем скоро.


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URL: https://www.vb.kg/448567
Теги:
футбол, Кыргызстан
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