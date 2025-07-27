В Бишкеке стартовал Кубок Муралиева среди юношеских команд U16

В столице Кыргызстана начался республиканский турнир по футболу среди юношеских команд, составленных из игроков не старше 16 лет. Турнир проходит в честь государственного деятеля и почётного президента Кыргызского футбольного союза (КФС) Амангелди Муралиева.
Соревнования официально называются Кубком Кыргызской Республики имени А. Муралиева и направлены на развитие юношеского футбола и выявление перспективных игроков со всей страны.
Состав участников
Команды разделены на две зоны - "А" и "Б". В Зоне "А" участвуют:
ФК "Абдыш-Ата"
ПФК "Илбирс", а также "Илбирс-2" и "Илбирс-3"
ФК "Дордой" (тренер - Олег Холковский)
ФК "Алга" СДЮШОР СИ
НАФ КФС
ФК "Бурана"
ФК "Умут"
ФК "Анадолу"
ФК "Абдыш-Ата Ысык-Көл"
ФК "Кыргызалтын"
ФК "Каинда"
ФК "Талант"
В Зоне "Б" заявлены:
ФК "Нур-Баткен"
ФК "Алай"
ФК "Исфайрам"
ФК "ОшМУ-Алдиер"
ПФК "Нефтчи"
ФК "Легенда"
ФК "Шахтёр Кызыл-Кыя"
"АФиМ"
ФК "Ноокат"
ФК "Туран"
Формат турнира
Турнир проходит по системе плей-офф. Из каждой зоны в финальный этап выйдут две лучшие команды, которые продолжат борьбу за главный трофей. Матчи проходят на различных футбольных полях Бишкека и вызывают большой интерес у болельщиков и тренеров.
Организаторы приглашают жителей столицы поддержать юные команды и стать свидетелями рождения новых звёзд кыргызстанского футбола.