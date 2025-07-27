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В Бишкеке стартовал Кубок Муралиева среди юношеских команд U16

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- Самуэль Деди Ирие
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В столице Кыргызстана начался республиканский турнир по футболу среди юношеских команд, составленных из игроков не старше 16 лет. Турнир проходит в честь государственного деятеля и почётного президента Кыргызского футбольного союза (КФС) Амангелди Муралиева.

Соревнования официально называются Кубком Кыргызской Республики имени А. Муралиева и направлены на развитие юношеского футбола и выявление перспективных игроков со всей страны.

Состав участников

Команды разделены на две зоны - "А" и "Б". В Зоне "А" участвуют:

ФК "Абдыш-Ата"

ПФК "Илбирс", а также "Илбирс-2" и "Илбирс-3"

ФК "Дордой" (тренер - Олег Холковский)

ФК "Алга" СДЮШОР СИ

НАФ КФС

ФК "Бурана"

ФК "Умут"

ФК "Анадолу"

ФК "Абдыш-Ата Ысык-Көл"

ФК "Кыргызалтын"

ФК "Каинда"

ФК "Талант"

В Зоне "Б" заявлены:

ФК "Нур-Баткен"

ФК "Алай"

ФК "Исфайрам"

ФК "ОшМУ-Алдиер"

ПФК "Нефтчи"

ФК "Легенда"

ФК "Шахтёр Кызыл-Кыя"

"АФиМ"

ФК "Ноокат"

ФК "Туран"

Формат турнира

Турнир проходит по системе плей-офф. Из каждой зоны в финальный этап выйдут две лучшие команды, которые продолжат борьбу за главный трофей. Матчи проходят на различных футбольных полях Бишкека и вызывают большой интерес у болельщиков и тренеров.

Организаторы приглашают жителей столицы поддержать юные команды и стать свидетелями рождения новых звёзд кыргызстанского футбола.


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URL: https://www.vb.kg/448569
Теги:
футбол, Кыргызстан
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