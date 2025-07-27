КПЛ-2025:"Озгон" уверенно обыграл "Азиягол" в стартовом матче второго круга

В Бишкеке стартовал второй круг чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги. Открыли программу 14-го тура команды "Азиягол" и "Озгон". Матч прошёл 25 июля на стадионе имени Долена Омурзакова и завершился победой гостей со счётом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба КПФЛ.
Южная команда выглядела увереннее и добилась закономерной победы. Первый гол был забит на 24-й минуте усилиями Алиева, а ближе к концу матча, на 82-й минуте, окончательный счёт установил Нурболот Ырысбеков, признанный лучшим игроком встречи.
Составы команд:
Азиягол (Бишкек): Алыбеков, Джакыбалиев, Салиев, Артыкбаев, Джалилов, Сыдыков, Шаршенбеков, Каримов, Маликов, Землянухин, Карыпбеков.
Озгон (Узген): Оронбаев, Сулайманов, Бенавидес, Ырысбеков, Кочконбаев, Сарыкбаев, Таалайбеков, Абдуллаев, Титов, Нагиев, Алиев.
Главным арбитром встречи выступил Торобай Таалайбек уулу.
После 14 матчей "Азиягол" остаётся на последнем месте с 8 очками, деля это положение с "Бишкек Сити". Несмотря на звездный состав, включающий ветеранов кыргызского футбола - Артыкбаева, Джалилова, Сыдыкова, Шаршенбекова, Землянухина и других - команда не демонстрирует результатов и терпит поражение за поражением.
Лидеры чемпионата:
1-е место: "Мурас Юнайтед" - 32 очка.
2-е место: "Барс" - 29 очков.
3-4-е места: "Дордой" и "Алай" - по 28 очков.
5-е место: "Абдыш-Ата" - 25 очков.
На дне таблицы - "Азиягол" и "Бишкек Сити" (по 8 очков).
Матчи 14-го тура:
25 июля: Азиягол - Озгон - 0:2
26 июля:
ОшМу - Мурас Юнайтед
Талант - Кыргызалтын
Барс - Абдыш-Ата
27 июля:
Алай - Бишкек Сити
Нефтчи - Дордой
Матч "Илбирс" - "Алга" перенесён на поздний срок.