КПЛ-2025:"Озгон" уверенно обыграл "Азиягол" в стартовом матче второго круга

В Бишкеке стартовал второй круг чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги. Открыли программу 14-го тура команды "Азиягол" и "Озгон". Матч прошёл 25 июля на стадионе имени Долена Омурзакова и завершился победой гостей со счётом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба КПФЛ.

Южная команда выглядела увереннее и добилась закономерной победы. Первый гол был забит на 24-й минуте усилиями Алиева, а ближе к концу матча, на 82-й минуте, окончательный счёт установил Нурболот Ырысбеков, признанный лучшим игроком встречи.

Составы команд:

Азиягол (Бишкек): Алыбеков, Джакыбалиев, Салиев, Артыкбаев, Джалилов, Сыдыков, Шаршенбеков, Каримов, Маликов, Землянухин, Карыпбеков.

Озгон (Узген): Оронбаев, Сулайманов, Бенавидес, Ырысбеков, Кочконбаев, Сарыкбаев, Таалайбеков, Абдуллаев, Титов, Нагиев, Алиев.

Главным арбитром встречи выступил Торобай Таалайбек уулу.

После 14 матчей "Азиягол" остаётся на последнем месте с 8 очками, деля это положение с "Бишкек Сити". Несмотря на звездный состав, включающий ветеранов кыргызского футбола - Артыкбаева, Джалилова, Сыдыкова, Шаршенбекова, Землянухина и других - команда не демонстрирует результатов и терпит поражение за поражением.

Лидеры чемпионата:

1-е место: "Мурас Юнайтед" - 32 очка.

2-е место: "Барс" - 29 очков.

3-4-е места: "Дордой" и "Алай" - по 28 очков.

5-е место: "Абдыш-Ата" - 25 очков.

На дне таблицы - "Азиягол" и "Бишкек Сити" (по 8 очков).

Матчи 14-го тура:

25 июля: Азиягол - Озгон - 0:2

26 июля:

ОшМу - Мурас Юнайтед

Талант - Кыргызалтын

Барс - Абдыш-Ата

27 июля:

Алай - Бишкек Сити

Нефтчи - Дордой

Матч "Илбирс" - "Алга" перенесён на поздний срок.