Бакыт Торобаев провёл совещание по развитию Ак-Суйского района

Под руководством заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыта Торобаева состоялось совещание, посвящённое определению приоритетных направлений развития Ак-Суйского района в рамках Национальной программы развития до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Основное внимание было уделено анализу текущего социально-экономического положения района и выработке ключевых направлений развития с учётом потенциала в обрабатывающей промышленности, горнодобыче, сельском хозяйстве и туризме. Также рассматривались меры по развитию инфраструктуры и повышению благосостояния населения.

Бакыт Торобаев подчеркнул значимость вклада местных властей в достижение целевых ориентиров Национальной программы, в том числе вхождения Кыргызстана в топ-30 стран по достижению Целей устойчивого развития.

В совещании приняли участие представители районной администрации, айыл окмоту, а также соответствующих министерств и ведомств.

По итогам совещания даны поручения разработать План мероприятий по развитию района до 2030 года, предусмотреть инвестиционные проекты в ключевых отраслях и активизировать привлечение как государственных, так и частных инвестиций в экономику региона.