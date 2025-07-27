Погода
$ 87.07 - 87.58
€ 101.62 - 102.62

Бакыт Торобаев провёл совещание по развитию Ак-Суйского района

137  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Под руководством заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыта Торобаева состоялось совещание, посвящённое определению приоритетных направлений развития Ак-Суйского района в рамках Национальной программы развития до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Основное внимание было уделено анализу текущего социально-экономического положения района и выработке ключевых направлений развития с учётом потенциала в обрабатывающей промышленности, горнодобыче, сельском хозяйстве и туризме. Также рассматривались меры по развитию инфраструктуры и повышению благосостояния населения.

Бакыт Торобаев подчеркнул значимость вклада местных властей в достижение целевых ориентиров Национальной программы, в том числе вхождения Кыргызстана в топ-30 стран по достижению Целей устойчивого развития.

В совещании приняли участие представители районной администрации, айыл окмоту, а также соответствующих министерств и ведомств.

По итогам совещания даны поручения разработать План мероприятий по развитию района до 2030 года, предусмотреть инвестиционные проекты в ключевых отраслях и активизировать привлечение как государственных, так и частных инвестиций в экономику региона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448573
Теги:
Бакыт Торобаев, Иссык-Кульская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  