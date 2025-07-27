В Кыргызстане начнут штрафовать за отсутствие культуры вождения

С 1 сентября в Кыргызстане начнёт действовать усиленный контроль и штрафы за нарушение культуры вождения, сообщил министр внутренних дел Улан Ниязбеков.

"Я часто езжу по трассам Бишкек - Ыссык-Куль, Бишкек - Ош и Торугарт и сталкиваюсь с одной и той же проблемой: у многих водителей отсутствует элементарная культура вождения, что становится причиной ДТП", - отметил он.

Министр объяснил, что в других странах медленно едущие автомобили занимают правую полосу, а левая предназначена для обгона и более быстрого движения. "У нас же многие водители едут по левой полосе на низкой скорости, не уступая дорогу. Некоторые даже едут по центру, как будто вся трасса принадлежит им", - подчеркнул Ниязбеков. По его словам, это вынуждает других водителей совершать опасные обгоны справа, что повышает риск аварий.

В соответствии с указом президента с 1 сентября сотрудники Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) начнут активно выявлять такие нарушения. Водителям, создающим помехи и провоцирующим аварийные ситуации, будет временно приостанавливаться действие водительского удостоверения. Для возврата прав потребуется заново сдать экзамены.

"Если вы не спешите - держитесь правой полосы. Левая полоса предназначена для обгона и более быстрого движения. Уважайте друг друга на дороге - вместе сделаем её безопаснее", - призвал министр.