В Бишкеке строится новый стадион на территории школы №62

В городе Бишкек началась реализация масштабного проекта по строительству спортивной инфраструктуры на территории школы №62. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Строительные работы стартовали 28 августа 2024 года и финансируются за счёт городского бюджета. Сумма договора составляет 47 108 565 сомов.

В рамках проекта на площади 3 500 м² планируется устройство газона с использованием ирригационной системы.

Кроме того, на территории будет высажено более 40 новых деревьев.

Для полива зелёных насаждений строится автоматизированная гибридная система орошения: вода будет подаваться из резервуара, наполняемого поливной водой из реки Ала-Арча, без использования питьевой воды.

Распределение влаги будет осуществляться посредством современных хантеннор-систем с функцией распыления.

Для школьников уже построены площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, воркаута, а также детская игровая площадка и платц.

Также создаётся беговая дорожка с резиновым покрытием, которая будет безопасной и удобной для занятий спортом в любое время года.

На территории устанавливается система ночного освещения, которая обеспечит комфорт и безопасность для проведения школьных мероприятий в тёмное время суток.