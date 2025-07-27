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В Германии признали, что зря легализовали каннабис

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Германия создала больше новых проблем, частично легализовав каннабис, чем решила, признала министр здравоохранения нового правительства ФРГ Нина Варкен.

"Легализация, безусловно, не привела к снижению потребления. И правоохранительные органы также называют положение сложным. Здесь мы создали больше проблем, чем решили. Необходимо действовать", - заявила политик в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Она подчеркнула, что считает ошибкой принятие этого закона при экс-канцлере Олафе Шольце, но напомнила, что и в коалиционном договоре нового правительства Фридриха Мерца зафиксировано лишь намерение провести оценку этого закона.

В апреле глава федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх заявил, что частичная легализация каннабиса не повлияла на черный рынок, а лишь затруднила полицейское преследование наркоторговли.

С 1 апреля 2024 года в Германии вступил в силу закон о легализации и декриминализации каннабиса. Согласно закону, граждане в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение этим наркотиком массой до 25 граммов и выращивание до трех растений. Закон был принят несмотря на критику представителей ряда земель и врачебного сообщества.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/448577
Теги:
Германия, наркотики
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