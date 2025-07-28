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В Армении запланировали демонтировать памятник героям ВОВ

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- Светлана Лаптева
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Власти армянского города Артик собираются демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны, заявил депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Армения" Мгер Мелконян.

"В Артике под угрозой находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне. На протяжении десятилетий он являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма. В последние дни руководство города тайно готовится к его демонтажу", - сказал он.

По его словам, это делается без общественных обсуждений, уведомления жителей города и каких-либо четких правовых оснований.

"Это не случайность. Это системная атака на нашу историческую память, на армяно-российские союзнические отношения, на символы победы наших соотечественников", - считает депутат.

В феврале 2025 года он направил письмо руководству города по поводу мемориала. Там его заверили, что в повестке нет таких планов. Позже стало известно, что еще в июле 2023 года мэрия выделила четыре миллиона драмов на проектно-расчетные работы по демонтажу.

"На днях я направил запрос о дальнейшей судьбе памятника в Министерство образования, науки, культуры и спорта. Согласно ответу министра, 3 июля 2025 года научно-методический совет при министерстве вынес положительное заключение по поводу демонтажа и переноса памятника", - сказал Мелконян.

Он подчеркнул, что памятник принадлежит народу, представляя собой символ его победы, сопротивления и достоинства.

В свою очередь, член оппозиционного блока "Мать-Армения" Дереник Малхасян в видеообращении заявил, что никаких причин для переноса мемориала нет. Он гармонично вписывается и не создает градостроительных проблем.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/448579
Теги:
ВОВ, памятник, Армения
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