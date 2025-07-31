Погода
$ 87.25 - 87.75
€ 101.62 - 102.62

Гулсина Кожоярова: Кыргызстан садится за парту, чтобы учиться медиации

339  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В июне 2025 года в Кыргызстане в первом чтении Жогорку Кенеш одобрил новый законопроект о медиации. Эксперты считают этот документ настоящим прорывом в укреплении института медиации и создании условий для мирного урегулирования споров.

Если говорить образно, то с его принятием весь Кыргызстан садится за парту, чтобы изучить основы медиации. Поставлены амбициозные цели: теперь медиативная встреча перед судебным процессом становится обязательной, а для того чтобы эти встречи проходили на высоком профессиональном уровне, страна готова подготовить 2 тысячи профессиональных медиаторов.

Планируется также создать медиативные центры в регионах. Судьи же смогут сосредоточиться на серьезных, возможно, коррупционных процессах, вместо разбирательств по поводу кражи пирожков.

Но возможно ли это осуществить? Ведь не секрет, что в последнее время новостные ленты полны сообщений об агрессивном поведении граждан, будь то в транспорте, в больницах, в семьях, в офисах. Мы встретились с председателем правления ОО "Национальный центр медиации" Гулсиной Кожояровой, чтобы узнать, что дает гражданам внедрение института медиации.

- Вы скажете: "Сколько можно говорить о медиации?" Да, мы на новом этапе развития страны, и медиация важна в такие моменты для граждан, для руководства, для всего сообщества. Медиация - это процесс мирного урегулирования разногласий между сторонами без обращения в суд, с участием третьей, нейтральной стороны - медиатора.

В нашей стране уже сейчас суды по некоторым категориям дел направляют участников на медиативные встречи, чтобы дать им возможность разрешить спор мирным путем.

Медиация - это рабочий инструмент. Она помогает сэкономить время и средства, а главное сохранить отношения. Будь то семья, коллектив или даже государства.

На сегодняшний день в Кыргызстане свидетельство медиатора получили 380 человек, из них 80 уже работают по специальности. А по новой концепции мы готовы подготовить около 2 тысяч профессиональных медиаторов. Почему это важно?

Потому что сейчас проводится ряд реформ, когда внедряется обязательная досудебная и внесудебная медиация в форме информационных встреч. Это разгрузит судебную систему и повысит доступность правосудия.

Подготовлены два законопроекта, создающие базу для развития медиации. В них предусмотрено создание Единого государственного реестра медиаторов и Палаты медиаторов как самоуправляемой профессиональной организации. Закреплены принципы деятельности медиаторов, порядок их подготовки и сертификации.

В законопроектах используется нетипичный термин "данакерлик", который отражает не только юридическую суть медиации, но и наши культурные особенности. Но для полноценной реализации этих инициатив необходимо широкое информирование и участие квалифицированных специалистов, потому что медиация пока не воспринимается обществом как реальная альтернатива суду.

- Что мы получаем в результате?

- Во-первых, разгружаем суды. Во-вторых, медиация помогает сократить расходы сторон. Грамотный медиатор может помочь сторонам разобраться в сути конфликта быстрее и дешевле.

Услуги медиатора оплачивают обе стороны. Средняя стоимость в разы ниже, чем услуги адвоката или судебные издержки. Более того, договоренности, достигнутые в процессе медиации, чаще оказываются устойчивыми, так как они добровольны и учитывают интересы обеих сторон, даже если они выходят за рамки предмета спора.

Введение обязательного этапа медиации также формирует культуру мирного разрешения споров. Особенно большой потенциал у медиации в гражданских делах: личные, семейные и имущественные споры.

Вспомните, сколько людей из вашего окружения разорялись на судебных тяжбах, хотя просто хотели разойтись без скандала. А в суде, как правило, не слышен голос детей. В медиации же задача услышать всех.

- В каких сферах применима медиация?

  1. Семейные споры - развод, место жительства ребенка, порядок общения, раздел имущества, алименты;
  2. Имущественные споры - долги, аренда, возмещение ущерба;
  3. Трудовые конфликты - восстановление на работе, компенсации, трудовые договоры;
  4. Наследственные дела - определение долей, распределение имущества, установление юридических фактов.

Значимую роль в развитии медиации играет Палата медиаторов Кыргызской Республики. Она занимается выдачей свидетельств, утверждает стандарты подготовки и повышения квалификации, ведет реестр.

Внедрение медиации в гражданские и уголовные дела открывает перспективы для гуманизации правосудия и снижения социальной напряженности. Это не просто способ разгрузить суды, а действенный инструмент укрепления социальной гармонии.

Мирное разрешение споров на основе взаимопонимания и уважения - это часть кыргызских традиций. И ценность, к которой стремится современное общество.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448580
Теги:
законопроект, суд, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  