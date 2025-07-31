Гулсина Кожоярова: Кыргызстан садится за парту, чтобы учиться медиации

В июне 2025 года в Кыргызстане в первом чтении Жогорку Кенеш одобрил новый законопроект о медиации. Эксперты считают этот документ настоящим прорывом в укреплении института медиации и создании условий для мирного урегулирования споров.

Если говорить образно, то с его принятием весь Кыргызстан садится за парту, чтобы изучить основы медиации. Поставлены амбициозные цели: теперь медиативная встреча перед судебным процессом становится обязательной, а для того чтобы эти встречи проходили на высоком профессиональном уровне, страна готова подготовить 2 тысячи профессиональных медиаторов.

Планируется также создать медиативные центры в регионах. Судьи же смогут сосредоточиться на серьезных, возможно, коррупционных процессах, вместо разбирательств по поводу кражи пирожков.

Но возможно ли это осуществить? Ведь не секрет, что в последнее время новостные ленты полны сообщений об агрессивном поведении граждан, будь то в транспорте, в больницах, в семьях, в офисах. Мы встретились с председателем правления ОО "Национальный центр медиации" Гулсиной Кожояровой, чтобы узнать, что дает гражданам внедрение института медиации.

- Вы скажете: "Сколько можно говорить о медиации?" Да, мы на новом этапе развития страны, и медиация важна в такие моменты для граждан, для руководства, для всего сообщества. Медиация - это процесс мирного урегулирования разногласий между сторонами без обращения в суд, с участием третьей, нейтральной стороны - медиатора.

В нашей стране уже сейчас суды по некоторым категориям дел направляют участников на медиативные встречи, чтобы дать им возможность разрешить спор мирным путем.

Медиация - это рабочий инструмент. Она помогает сэкономить время и средства, а главное сохранить отношения. Будь то семья, коллектив или даже государства.

На сегодняшний день в Кыргызстане свидетельство медиатора получили 380 человек, из них 80 уже работают по специальности. А по новой концепции мы готовы подготовить около 2 тысяч профессиональных медиаторов. Почему это важно?

Потому что сейчас проводится ряд реформ, когда внедряется обязательная досудебная и внесудебная медиация в форме информационных встреч. Это разгрузит судебную систему и повысит доступность правосудия.

Подготовлены два законопроекта, создающие базу для развития медиации. В них предусмотрено создание Единого государственного реестра медиаторов и Палаты медиаторов как самоуправляемой профессиональной организации. Закреплены принципы деятельности медиаторов, порядок их подготовки и сертификации.

В законопроектах используется нетипичный термин "данакерлик", который отражает не только юридическую суть медиации, но и наши культурные особенности. Но для полноценной реализации этих инициатив необходимо широкое информирование и участие квалифицированных специалистов, потому что медиация пока не воспринимается обществом как реальная альтернатива суду.

- Что мы получаем в результате?

- Во-первых, разгружаем суды. Во-вторых, медиация помогает сократить расходы сторон. Грамотный медиатор может помочь сторонам разобраться в сути конфликта быстрее и дешевле.

Услуги медиатора оплачивают обе стороны. Средняя стоимость в разы ниже, чем услуги адвоката или судебные издержки. Более того, договоренности, достигнутые в процессе медиации, чаще оказываются устойчивыми, так как они добровольны и учитывают интересы обеих сторон, даже если они выходят за рамки предмета спора.

Введение обязательного этапа медиации также формирует культуру мирного разрешения споров. Особенно большой потенциал у медиации в гражданских делах: личные, семейные и имущественные споры.

Вспомните, сколько людей из вашего окружения разорялись на судебных тяжбах, хотя просто хотели разойтись без скандала. А в суде, как правило, не слышен голос детей. В медиации же задача услышать всех.

- В каких сферах применима медиация?

Семейные споры - развод, место жительства ребенка, порядок общения, раздел имущества, алименты; Имущественные споры - долги, аренда, возмещение ущерба; Трудовые конфликты - восстановление на работе, компенсации, трудовые договоры; Наследственные дела - определение долей, распределение имущества, установление юридических фактов.

Значимую роль в развитии медиации играет Палата медиаторов Кыргызской Республики. Она занимается выдачей свидетельств, утверждает стандарты подготовки и повышения квалификации, ведет реестр.

Внедрение медиации в гражданские и уголовные дела открывает перспективы для гуманизации правосудия и снижения социальной напряженности. Это не просто способ разгрузить суды, а действенный инструмент укрепления социальной гармонии.

Мирное разрешение споров на основе взаимопонимания и уважения - это часть кыргызских традиций. И ценность, к которой стремится современное общество.