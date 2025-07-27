Испепеляющие пожары в Турции добрались до курортов

Самой раскаленной точкой на карте мира стала этой ночью Турция. Кадры, снятые местными жителями, передают близкий к катастрофическому масштаб природных пожаров, которые полыхают вблизи популярных курортов.

Сначала горели Анталья и Измир, теперь огонь добрался до Бурсы, там сплошные горы и эффективно тушить можно только с воздуха. Местные жители, среди которых есть и русскоязычные, сбиваются в добровольческие отряды и пытаются самостоятельно противостоять пожарам, но порой приходится просто бежать.

И пожары будут разрастаться и дальше – сильный ветер и экстремальная жара с температурой местами за 50 градусов вынуждают население массово эвакуироваться. По неофициальной информации, уже погибли 20 человек.

Бедствие похожего масштаба переживает и соседняя Греция. Там огонь уже подбирается вплотную к Афинам. К тушению подключили военных, добровольцев, авиатехнику, но пока ситуация остается тревожной.

Источник: РЕН ТВ