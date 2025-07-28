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Деловые женщины Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества с Венгрией

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- Нина Ничипорова
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В посольстве Венгрии в Кыргызстане состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Шандора Дороги с членами Конгресса женщин нашей страны. Эта встреча, можно с уверенностью сказать, еще шире открыла двери для дальнейшего взаимодействия и развития сотрудничества между нашими странами.

- Я рад приветствовать всех присутствующих в нашем посольстве, - сказал посол Шандор Дороги, открывая встречу. – Более тридцати лет назад между нашими странами были установлены дипломатические отношения, а пять лет назад на взаимной основе открыты дипломатические представительства Венгрии в Бишкеке и Кыргызстана в Будапеште. Что придало дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Венгрия является братской страной для Кыргызстана, наши страны связывают давние исторические и культурные связи. У наших народов очень много общего и родственного, что создает благоприятную базу для дальнейшего их углубления.

В последние годы мы смогли сделать очень многое для укрепления нашего двустороннего сотрудничества. Между нашими странами налажен политический диалог на высшем и высоком уровнях, активно ведется межпарламентское сотрудничество. Функционирует Венгерско-Кыргызский инвестиционный фонд развития, в рамках которого уже реализовываются инвестиционные проекты. В рамках образовательной программы StipendiumHungaricum ("Стипендиум Хунгарикум") Венгрия предоставляет двести стипендиальных квот для обучения, включающих бакалавриат, магистратуру и докторантуру.

И надеемся, что стратегическое партнерство между нашими странами будет и дальше расширяться во всех направлениях, в том числе благодаря вам. Знания, компетентность, ответственность, целеустремленность кыргызстанок вносят огромный вклад в развитие Кыргызстана, в достижение общенациональных задач, в укрепление международных связей, - считает господин Дороги.

- От имени всех присутствующих я хотела бы поблагодарить вас, господин Шандор Дороги, и сотрудников посольства за приглашение на эту встречу. Кстати, одну из первых встреч господин посол после вручения верительных грамот провел именно с представителями Конгресса женщин. И с тех пор между нами установились дружеские и деловые отношения, - сказала президент Конгресса женщин Замира Акбагышева. - Как вы верно отметили, кыргызский и венгерский народы объединяют общие тюркские корни. Судьбы двух народов соприкасались в различные исторические времена. Кровное родство народов проявляется и сквозь тысячелетие.

И в знак признательности за внимание к Конгрессу женщин и высокую оценку деятельности кыргызстанок в укреплении отношений между нашими странами Замира Акбагышева подарила послу последний том энциклопедии "Женщины Кыргызстана".

- История успеха героинь энциклопедии - это каждодневный титанический труд во имя мира и гуманизма, во имя страны и своей семьи. Их жизнь – это содержание истории Кыргызстана и его новейшего периода. История их успеха будет вписана золотыми буквами в историю Кыргызстана, - сказала автор энциклопедии, вручая книгу Шандору Дороги.

- Нынешняя же встреча - это хорошая возможность наметить конкретные планы. Подчеркну, не формальные и не шаблонные, а вполне реальные взаимовыгодные планы, которые позволят развивать кыргызско-венгерские отношения с учетом национальных интересов обеих стран. Главное – у наших стран и, в частности, у женщин есть и возможности, и желание развивать отношения, - добавила глава конгресса.

Замира Акбагышева пригласила господина посла на V Международный женский бизнес-форум на тему "Вековые традиции национально-прикладного искусства тюркских народов", который состоится 10 сентября. Организует его Конгресс женщин при поддержке Министерства культуры и "Тюрксой". Шандор Дороги принял приглашение.

Как отмечалось на встрече, венгерские вузы становятся очень популярными среди нашей молодежи. Как известно, в ходе официального визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Венгрию в феврале 2023 года состоялся кыргызско-венгерский форум ректоров. В его работе приняли участие около 20 ректоров кыргызских вузов и более 40 руководителей вузов Венгрии. В ходе форума было подписано более 30 документов о двусторонних связях, а также соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией ректоров КР и Конференцией ректоров Венгрии, предполагающее практическое взаимодействие вузов двух стран.

Кыргызстанские вузы заинтересованы в тесном сотрудничестве с венгерскими университетами. Ярким свидетельством такой заинтересованности является открытие венгерских культурно-образовательных центров в разных университетах нашей страны, ставшее еще одни шагом к сближению наших стран. Обучение же нашей молодежи в Венгрии станет стратегическим вкладом в формирование будущей национальной интеллектуальной элиты с самыми прогрессивными знаниями в области передовых наук.

Торговый атташе посольства Венгрии Андрей Букаи рассказал о наиболее перспективных направлениях развития кыргызско-венгерских отношений. Это – сфера водного и сельского хозяйства, туризма и энергетики, животноводства, семеноводства, садоводства, экологии. Венгерская сторона готова поделиться опытом и передовыми технологиями в области переработки сельскохозяйственной продукции. Венгрия имеет также большой опыт в использовании высоких технологий и инноваций, создании научно-технологических парков в сфере сельского хозяйства. Часть финансирования проектов в этих областях берет на себя Венгерско-Кыргызский фонд развития. Так что женскому бизнесу есть где развернуться, пространство для деятельности открывается широкое.

Плодотворная встреча, прошедшая в атмосфере дружелюбия и взаимопонимания, стала еще одним подтверждением той положительной динамики развития, которая присутствует в сотрудничестве родственных стран – Кыргызстана и Венгрии.


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URL: https://www.vb.kg/448582
Теги:
бизнес, посольство, студенты, Венгрия, сотрудничество, женщины, конгресс
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