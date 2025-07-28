"Арсенал" подписал Витора Гёкереса из "Спортинга"

"Арсенал" официально объявил о подписании шведского нападающего Витора Гёкереса из португальского "Спортинга". Как сообщает пресс-служба клуба и ведущие европейские СМИ, сумма трансфера составила 55 миллионов фунтов стерлингов (около 64 миллионов евро), ещё около 8,5 миллионов фунтов могут быть выплачены в виде бонусов.

Контракт с 27-летним форвардом рассчитан на пять лет, до лета 2030 года. Гёкерес будет выступать под легендарным для клуба 14-м номером, ранее принадлежавшим Тьерри Анри.

Гёкерес провёл выдающийся сезон в "Спортинге", забив 39 голов в лиге и в общей сложности 97 мячей в 102 матчах за португальский клуб за два сезона. Также он отметился хет-триком в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", что сделало его одним из самых желанных нападающих на трансферном рынке.

Как сообщают британские источники, выбор Гёкереса стал результатом стратегии нового спортивного директора Арсенала Андреа Берты и главного тренера Микеля Артеты, которые хотели усилить линию атаки классическим центрфорвардом. Напомним, что Арсенал также рассматривал кандидатуры Александра Исака и Бенджамина Сеско, однако предпочёл Гёкереса.