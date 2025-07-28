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В селе Кызыл-Орук на Иссык-Куле построят солнечную электростанцию

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев подписал с компаниями "РЭЦА" и Rox Energy Global инвестиционное соглашение на строительство солнечной электростанции мощностью 1900 МВт в селе Кызыл-Орук Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, проект финансируется за счёт иностранных инвестиций, завершение строительства запланировано на 2027 год.

В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы реализации: предоставление земельного участка, подключение к электросетям, государственная поддержка и дальнейшие этапы работы.

Документ подписали министр Таалайбек Ибраев, директор "РЭЦА" Чан Тхи Нгок Чау и руководитель Rox Energy Global Нгуен Зуи Бинь.

Цель соглашения - развитие сотрудничества в области возобновляемой энергетики и реализация инвестиционного проекта строительства солнечной электростанции в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/448594
Теги:
Китай, строительство, Кыргызстан, Минэнергопром
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